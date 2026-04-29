Denuncia por un vertedero incontrolado en Almeida de Sayago

Unión del Pueblo Leonés (UPL) ha denunciado la situación de "abandono absoluto" en la que se encuentra el punto municipal de depósito de residuos voluminosos de Almeida de Sayago, ubicado en el recinto de la antigua báscula. "Lo que en su origen fue concebido como un servicio vecinal para facilitar la correcta gestión de enseres y restos de poda se ha convertido -según la formación leonesista-, en un auténtico macrovertedero incontrolado: sin mantenimiento, sin retirada periódica de materiales y sin supervisión de ningún tipo".

Apuntan que la "acumulación desordenada de residuos —colchones, plásticos, muebles, madera, espumas y restos vegetales— ha superado con creces cualquier umbral razonable de seguridad y salubridad". Y subrayan la "contradicción que supone exigir responsabilidad ciudadana en el depósito de residuos cuando es la propia administración local quien incumple sus obligaciones".

Advierten del "riesgo de incendio, contaminación del entorno fluvial, riesgo para la salud pública y ausencia total de control en la gestión".

Ante esta situación, UPL ha registrado una solicitud en el Ayuntamiento exigiendo la limpieza inmediata del recinto, la retirada de todos los materiales acumulados a gestores y centros autorizados, el establecimiento de un protocolo de mantenimiento periódico y la adopción urgente de medidas preventivas frente al riesgo de incendio y contaminación.

La formación ha fijado un plazo de quince días hábiles para recibir respuesta, y advierte de que, "en caso de no adoptarse las medidas solicitadas", trasladará los hechos a los órganos competentes en materia de medio ambiente de la Junta de Castilla y León, además de ejercitar cuantas acciones legales correspondan.