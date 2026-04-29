Cuatro huevos de gallina y dos euros: Losacio cumple con su tradición de "Poner la Parte"

La “Tierra de Alba” revivió a lo largo del martes y del miércoles, semana de novena, la ancestral costumbre de “Poner la Parte”, una antigua tradición donde las familias contribuyen, por devoción y altruismo, para elaborar las “Roscas” y el “Ramo” de Nuestra Señora la Virgen del Puerto, cuya romería históricamente se celebraba coincidiendo con el día 3 de mayo (Santa Cruz) y ahora se adelanta al sábado anterior para facilitar la presencia de los “Hijos Pródigos” a los que las circunstancias de la vida llevaron lejos de la tierra que les vio nacer.

GALERÍA | Losacio "pone la parte" / Chany Sebastián

Como “Mayordomos” se mantienen un año más el empresario jubilado Manuel Campo, de 79 años, natural de Losacio, su mujer Lucía Heredero, nacida en Villalba de la Lampreana, y Amelia Fernández, cuya familia regentó antaño el bar del pueblo. Se trata de un cargo voluntario y son ellos los encargados del decoro de la ermita los 365 días del año, así como de la organización de los rituales religiosos y sociales que ha perdurado durante siglos pasando de padres a hijos y de abuelos a nietos generación tras generación.

La costumbre de “Poner la Parte” que ha sobrevivido durante siglos en Losacio, consiste en que cada familia aporta cuatro huevos de gallina de corral y dos euros para la elaboración de las roscas y rosquillas caseras con las que luego se confecciona el Ramo de la Virgen del Puerto.

Más de medio centenar de personas de todas la edades, hombres y mujeres, niños, jóvenes y mayores, se pusieron manos a la obra y a la masa para dar vida a preciados y divinos manjares. En total se utilizaron 37 docenas de huevos, de ellas 25 para elaborar las roscas, junto con harina y ralladuras de naranja y limón, más 12 para decorarlas.

GALERÍA | Losacio "pone la parte" / Chany Sebastián

Además del azúcar, otro componente esencial es la levadura y la harina que cada año dona un devoto, el señor Miguel Ángel Colino, de Zamora, conocido industrial harinero, cuya madre Manuela Blanco era de Losacio y devota de la Virgen del Puerto.

En total se hicieron 70 “Roscas”, grandes bandejas del preciado manjar horneadas al horno de leña. Antaño se hacían en uno particular, ahora en el horno que construyó el Ayuntamiento de Losacio en lo que fuera el corral de la “Casa del Médico”.

Tras culminar la elaboración y cocido, uno de los momentos álgidos coincide con el miércoles por la tarde cuando se prepara el Ramo de la Virgen del Puerto que ya ha quedado listo para que un mozo lo porte por devoción, como ofrenda personal o familiar, durante la procesión.

GALERÍA | Losacio "pone la parte" / Chany Sebastián

Antaño era un honor que se reservaba para alguno de los mozos solteros del pueblo entrados en quintas a los que el destino y la mala suerte los llevaba a cumplir con el ejército muy lejos de su tierra de origen, en el mejor de los casos hacer la mili o puestos en lo peor, a las guerras en África (Ceuta, Guinea Ecuatorial, Melilla o Sidi Idni) o América (Cuba). El mozo buscaba la protección divina si era antes de marchar o como agradecimiento si regresaba sano y salvo.

Romería

La romería del sábado se iniciará por la mañana con la santa misa, a las 12.00 horas, oficiada por el cura de Carbajales de Alba y actual arcipreste de Aliste y Alba Ángel Carretero, reservándose los actos propiamente romeros para la tarde.

La ermita acogerá a las 17.00 horas el rezo del santo rosario y el canto del ramo, que antaño era cosa de las mozas y que ahora a causa de la emigración y de la despoblación rural que sufren los pueblos, Losacio no es una excepción, lo cantan también las casadas. Acto seguido saldrá la procesión donde los devotos y devotas portaran en un antiguo carro agrícola adornado por miles de flores a Nuestra Señora la Virgen del Puerto que va precedida de la Virgen del Rosario y del Niño Jesús portado por los niños y niñas.

Finalizada la procesión se procede a la subasta del “Ramo” y de las “Roscas", así como el honor de meter a la Virgen del Puerto en su santuario campestre por el que pujan fuerte las familias más devotas. En ese día finaliza la novena que comenzó el pasado 24 de abril y se celebra cada atardecer.

El dinero recaudado va destinado a afrontar cualquier reforma que sea necesario realizar en el santuario de la Virgen del Puerto situado en un punto estratégico del entorno de la Sierra de Cantadores donde confluyen , según la leyenda, los “Tres Reinos” o, lo que es lo mismo, las tres subcomarcas que conforman la comarca natural: Aliste, Tábara y Alba.