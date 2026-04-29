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Tierra del Vino

El Cristo de Morales del Vino regresa a la ermita tras su restauración

La imagen ya puede visitarse en el templo antes del inicio de la novena el 1 de mayo

El Cristo de Morales del Vino regresa tras su restauración

El Cristo de Morales del Vino regresa tras su restauración / F.V

Alejandro García Benito

La imagen del Cristo de Morales del Vino ha llegado hoy a la localidad tras haber sido sometida a un proceso de restauración, despertando una gran expectación entre vecinos y fieles. Su regreso marca un momento muy esperado para el municipio, profundamente ligado a la devoción hacia esta talla.

Por eso, desde este miércoles los devotos ya pueden acercarse a contemplarla. Los fieles tienen la oportunidad de ver de cerca el resultado de los trabajos de restauración y reencontrarse con una imagen de gran valor simbólico y religioso.

La restauración realizada ha permitido garantizar la conservación de la talla, respetando sus características originales y asegurando su permanencia para futuras generaciones. Este tipo de actuaciones resultan fundamentales para preservar el patrimonio y mantener vivas las tradiciones locales.

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A las puertas de la novena

La reapertura al público se produce a las puertas de una de las celebraciones más señaladas. El próximo 1 de mayo dará comienzo la novena, un periodo de actos religiosos que reunirá a numerosos devotos y que volverá a situar al Cristo en el centro de la vida espiritual de Morales del Vino.

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