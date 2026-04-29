Ni agua caliente, ni wifi, ni espacio en el consultorio médico de San Martín de Terroso

Los pacientes del consultorio de San Martín del Terroso acuden a la consulta con su propia botella de agua caliente y toalla para extraer unos simples tapones de cera de los oídos. Sin agua caliente en el aseo, ni el enfermero ni el médico pueden ni lavarse las manos. Todos los miércoles hay consulta en este pueblo, que depende del partido médico de Requejo, y al que acuden tanto los vecinos de San Martín del Terroso, de Terroso y excepcionalmente del mismo Requejo.

En la última reunión del Consejo de Salud, uno de los representantes dio traslado precisamente de las malas condiciones de este consultorio, el que está actualmente en peor estado. Opinión que comparten los vecinos del pueblo en la tertulia de la consulta.

Consultorio médico de San Martín de Terroso / Araceli Saavedra

Si disponer de agua caliente es algo fundamental para garantizar un mínimo de condiciones higiénicas, no menos urgente es disponer de wifi para acceder, como mínimo, al historial de cada paciente. El dispositivo portátil en ocasiones no “encuentra” cobertura. Es el facultativo quien advierte al paciente que tiene delante de que tenga cuidado. Los reposabrazos de la silla se caen a capricho. La consulta tiene unas dimensiones reducidas tanto por espacio como por el mobiliario mínimo imprescindible que llena las cuatro paredes. En esta ocasión médico y residente comparten la consulta. Si además son dos personas, paciente y acompañante, las estrecheces son evidentes.

El despacho de enfermería es todavía más pequeño y con tres puertas. Es el equivalente a un pasillo de dos metros de ancho, centímetro arriba, centímetro abajo; donde la mesa del enfermero y el armario y la mesa de curas aparan el ancho por largo. No hay espacio para una camilla.

Al fondo del pasillo de enfermería, el aseo, en buen estado pero sin agua caliente. La sala de espera tiene amplitud y las sillas justas. Esta vez faltan pacientes que no pueden acudir al consultorio pero que reciben la visita del enfermero a domicilio, a ver su estado de salud.

Imagen del baño del consultorio médico de San Martín de Terroso / Araceli Saavedra

En el Consejo de Salud no consta que desde el Ayuntamiento de Cobreros, al que pertenece este pueblo, se hayan solicitado ayudas para el consultorio.