Zamora suma una nueva centenaria: Isabel Codesal celebra un siglo de vida en Villalcampo
La entrañable fiesta de cumpleaños, que la centenaria compartió con sus hijos, nietas y biznietas, tuvo lugar en la residencia Virgen de la Encarnación
La provincia de Zamora ha sumado una nueva centenaria. Isabel Codesal Martín ha celebrado 100 años con sus familiares más directos. La entrañable celebración ha tenido lugar en la residencia Virgen de la Encarnación de Villalcampo, en la que Isabel recibe de los trabajadores del centro toda la atención y el cariño que precisa en su rutina diaria.
Durante la fiesta, la protagonista ha celebrado con su familia 100 años de vida, de historia y, sobre todo, de mucho amor. Un siglo repleto de inolvidables momentos que han unido a una familia a la que, el paso del tiempo, le ha enseñado "el valor de estar juntos".
De hecho, sus familiares han agradecido a Isabel "cada recuerdo y cada sonrisa", al margen de que ha sido su guía a la hora de "mostrarnos que la vida se disfruta mejor en compañía".
En la celebración, la centenaria también disfrutó de las muestras de cariño de sus nietas y biznietas, encuentro que sirvió para constatar que "entre generaciones se teje la historia de una familia".
Por último, los hijos, nietas y biznietas de Isabel compartieron un deseo en la fiesta: "Que vengan muchos años más rodeados de cariño y unión".
- Cómo limpiar sillas de tela sin dañarlas y dejarlas como nuevas
- DIRECTO | Ourense - Zamora CF: así te hemos contado el partido (1-2)
- Cuarenta años después de la mili, compañeros de 1984 eligen Zamora para su reunión anual
- San José Obrero celebra sus Fiestas Populares 2026 con un programa repleto de actividades
- El Puente de la Estrella o puente de los semáforos
- Remontada y acierto del VAR: el Zamora CF gana en Ourense y consolida la tercera plaza
- Desde Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay a una residencia en Sayago: cinco historias de necesidad y oportunidad
- La pensión media deja de estar por debajo de mil euros en 71 pueblos de Zamora en el último año, ¿de cuánto es en tu municipio?