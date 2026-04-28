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Zamora suma una nueva centenaria: Isabel Codesal celebra un siglo de vida en Villalcampo

La entrañable fiesta de cumpleaños, que la centenaria compartió con sus hijos, nietas y biznietas, tuvo lugar en la residencia Virgen de la Encarnación

Isabel Codesal Martín celebra en la residencia un siglo de vida rodeada de sus familiares. | CEDIDA

Isabel Codesal Martín celebra en la residencia un siglo de vida rodeada de sus familiares. | CEDIDA

M. J. Cachazo

La provincia de Zamora ha sumado una nueva centenaria. Isabel Codesal Martín ha celebrado 100 años con sus familiares más directos. La entrañable celebración ha tenido lugar en la residencia Virgen de la Encarnación de Villalcampo, en la que Isabel recibe de los trabajadores del centro toda la atención y el cariño que precisa en su rutina diaria.

Durante la fiesta, la protagonista ha celebrado con su familia 100 años de vida, de historia y, sobre todo, de mucho amor. Un siglo repleto de inolvidables momentos que han unido a una familia a la que, el paso del tiempo, le ha enseñado "el valor de estar juntos".

Isabel, con sus nietas y biznietas en la celebración de su cumpleaños.

Isabel, con sus nietas y biznietas en la celebración de su cumpleaños. / Cedida

De hecho, sus familiares han agradecido a Isabel "cada recuerdo y cada sonrisa", al margen de que ha sido su guía a la hora de "mostrarnos que la vida se disfruta mejor en compañía".

En la celebración, la centenaria también disfrutó de las muestras de cariño de sus nietas y biznietas, encuentro que sirvió para constatar que "entre generaciones se teje la historia de una familia".

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Por último, los hijos, nietas y biznietas de Isabel compartieron un deseo en la fiesta: "Que vengan muchos años más rodeados de cariño y unión".

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