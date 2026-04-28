Tábara exige la reforma de la Ley del Menor y recuerda este domingo a Leticia Rosino

La plaza Mayor de Tábara acogerá este domingo, día 3 de mayo, una concentración en memoria de Leticia Rosino bajo el lema “Basta de Impunidad & Basta de Dolor”, con motivo de la puesta en libertad de la persona que hace apenas ocho años le arrebató la vida. Una cita que tendrá lugar a las 12.00 horas incidiendo en que “él sale, ella no vuelve; no más impunidad, protección real de las víctimas”, reivindicando así el cambio de la Ley del Menor.

Leticia Rosino Andrés, joven de 32 años natural de Tábara, fue vilmente asesinada el día 3 de mayo de 2018 en la localidad de Castrogonzalo (Benavente) por un joven de 16 años que, tras admitir el asesinato, fue condenado por el Juzgado de Menores de Zamora a solo ocho años de internamiento en régimen cerrado.

Cartel de la concentración en memoria de Leticia Rosino / Cedida

Era una joven química de profesión con toda una vida por delante, cuya familia regenta un supermercado en Tábara, donde Leti siempre formó parte de la vida social, festival, cultural y humana. Tras vivir un tiempo en Inglaterra regresó a Castrogonzalo trabajando primero en la fábrica “Entrepinares” y luego en “Lácteas Cobreros”. Pueblo donde convivía con su pareja.

En Tábara el legado de Leti sigue y siempre seguirá vivo pues a lo largo de su infancia, de su adolescencia y de su juventud se fue ganado el cariño y el respeto de sus paisanos tabareses y tabaresas, de los niños, jóvenes y mayores porque era sencillamente una magnífica persona acompañada siempre de su eterna sonrisa.

La concentración está promovida por la Fundación “Leticia Rosino” (Por Ella Por Todas) en busca del cambio de la Ley del Menor para que los delitos graves no queden impunes y que la protección de las víctimas sea prioritaria.

La convocatoria ha surgido al conocerse la inminente puesta en libertad de quien asesinó a la joven tabaresa Leticia Rosino tras cumplir solamente ocho años de condena, parte de ella en la prisión de Topas en Salamanca y ahora en el País Vasco.

Familiares de Leti, la siempre añorada y querida joven tabaresa, son contundentes: “Ocho años pasan... pero la ausencia de Leticia es para siempre”. Ha pasado el tiempo pero la tristeza y el dolor sigue vivos en ellos mientras recuerdan que “aunque la justicia haya fijado un plazo legal, nada podrá devolver la vida arrebatada de manera cruel a Leticia, ni frenar el vacío que dejó en la familia, en los amigos y en el pueblo entero de Tábara donde su recuerdo es imborrable”.

Memoria y protesta

La concentración busca ser un acto de memoria, de solidaridad y de protesta, uniendo a los vecinos, a los amigos y a los ciudadanos de toda la provincia de Zamora que desean expresar su indignación y a la vez reclamar unas penas justas y proporcionales en los casos de violencia que afectan de manera irreparable a las víctimas. Ha llegado la hora de “visibilizar la necesidad de reformar la Ley del Menor para que crímenes graves no queden impunes o con penas desproporcionalmente bajas”, señalan desde la Fundación Leticia Rosino.

Se tratará de una concentración pacífica y respetuosa donde el objetivo es hacer escuchar la voz de quienes exigen justicia y protección para todos. Una cita a la que ya han confirmado su asistencia muchos tabareses pero también gentes de otros pueblos cercanos de Aliste, Tábara, Alba y La Carballeda como Riofrío, Abejera, Sarracín, Valer, Sesnández, Ferreruela, Perilla de Castro, Faramontanos, Pozuelo, Perilla, Moreruela, Santa Eulalia y Ferreras de Abajo.

Tabareses, alistanos, albarinos y carballeses que junto a cuidadanos de otros lugares buscarán sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de leyes más justas y del papel de la propia sociedad en exigir que actos tan graves no se queden sin la sanción que se merecen.

La Fundación “Leticia Rosino”, la familia, los amigos y Tábara invitan a participar a todos los ciudadanos de la provincia de Zamora y mostrar que la memoria de Leticia Rosino "sigue y siempre seguirá viva, que su legado de lucha por la justicia continúa".