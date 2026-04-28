"Sin remedio desde 2018": Preocupación vecinal en Entrala por el deterioro del antiguo club de jubilados

El avanzado deterioro que afecta al antiguo club de jubilados de Entrala, de propiedad municipal, causa preocupación entre los vecinos. El inmueble, que antaño hizo las veces también de casa consistorial, acusa años de abandono que han provocado el hundimiento casi total del tejado, fruto de un debilitamiento estructural progresivo.

La sensación es de "inquietud" ante el futuro que depara a un inmueble en estado de ruina y cuyo colapso podría generar un problema de inseguridad ciudadana. El proyecto para trasladar el club de jubilados a una edificación nueva en el año 2009 dejó sin uso alguno dicho espacio y el paso del tiempo ha hecho el resto. Con todo, apuntan los vecinos, no ha sido hasta hace "dos o tres años" cuando las deficiencias han comenzado a comprometer seriamente la seguridad del edificio.

Solicitan que se apueste por "alguna solución" para evitar que la aparición de nuevos daños en la vivienda pueda suponer un riesgo no solo para las fincas colindantes, sino también para los propios viandantes y conductores al situarse al pie de un tramo asfaltado que conecta directamente con la carretera ZA-305 que atraviesa el municipio.

Una situación que no niegan desde el Ayuntamiento al apuntar que está "todo caído", especialmente en el lateral del espacio que linda con una finca particular. El futuro del edificio ha sido objeto de valoración desde hace varios años desde la llegada del actual equipo de Gobierno, si bien la limitación presupuestaria obliga a impulsar su venta mediante subasta pública. El consistorio desestimó en su momento la posibilidad de acometer el derribo, si bien en el actual estado "es económica inviable", reconoce el regidor municipal Francisco Santamaría.

Estado del antiguo club de jubilados de Entrala en el año 2026. / Cedida

El inmueble, que data de 1960, fue construido con adobe y tapial (compuesta por tierra húmeda compactada, arcilla y agregados, lo que redunda en la fragilidad de la estructura de un espacio con historia y una variada utilidad. Y es que, antes de acoger la actividad institucional del Ayuntamiento, este edificio hizo también las veces de calabozos.

De hecho, el antiguo edificio fue ya puesto a la venta en el año 2008 –tal y como relató en su día LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA–, lo que implicó autorizar su desafectación como bien de dominio público para convertirlo en bien patrimonial. Con todo, la venta nunca llegó a efectuarse con la entonces corporación de Ahora Decide al frente.

Durante los últimos años, los operarios municipales han realizado intervenciones puntuales, si bien su estado ya recomienda una actuación urgente. En este sentido, el alcalde confirma que el proyecto de venta "en breve saldrá para adelante" y que "ya estamos en ello" porque la situación "no puede ir a más". Una venta que ya cuenta con "gente interesada" para darle una nueva vida.