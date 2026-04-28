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Este pueblo de Zamora ofrece gratis en verano la gestión de su piscina y su cafetería

El adjudicatario también podrá montar la barra del bar de las fiestas patronales de Santiago Apóstol

Del 1 de julio al 31 de agosto estará abierta la zona de baño

Piscinas de Muelas del Pan

Piscinas de Muelas del Pan / Chany Sebastián

Chany Sebastián

Muelas de Pan

El Ayuntamiento de Muelas de Pan (Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor) ofrece la gestión de la piscina municipal y la explotación de su bar a coste cero a aquella o aquellas personas que puedan estar interesadas, las cuales deberán ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Muelas del Pan, de lunes a viernes, en horario de oficina.

La novedad estará, con respecto a otras piscinas y pueblos, en que en este caso quien asuma la gestión de la piscina podrá explotar a su vez el bar de las fiestas patronales de la localidad en honor a Santiago Apóstol, que se celebran sobre el 25 de julio.

Las fechas previstas de apertura de la piscina son del 1 de julio al 31 de agosto. Las piscinas de Muelas del Pan cuentan, además, con la ventaja de encontrarse a un paso de Zamora capital, alrededor de 22 kilómetros, pudiendo atraer también a los capitalinos.

Playa fluvial

El municipio de Muelas del Pan cuenta con la particularidad de ser el único de los 31 de la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba que cuenta con una playa fluvial reconocida oficialmente como tal: “Las Revueltas”, en el embalse del río Esla en Ricobayo de Alba.

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La gestión, mantenimiento, explotación y conservación integral del área recreativa de la playa fluvial, incluido el kiosko, está adjudicado hasta el 31 de diciembre de 2027 a la empresa Celma Gomes da Silva en 1.400 euros como concesión de servicios sobre un dominio público que esta afectado por un uso comunitario.

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