El programa completo de las fiestas del Santísimo Cristo de Morales del Vino en 2026

Entre el 8 y el 11 de mayo de este 2026, Morales del Vino vivirá las tradicionales fiestas en honor al Santísimo Cristo, aunque se celebrarán actividades desde el primer día del mes. Como siempre, los oficios religiosos estarán acompañados por pasacalles, charangas, verbenas y otras celebraciones festivas típicas.

Antes de la fiesta: torneos deportivos

Durante la semana del 1 al 7 de mayo, en el Campo Municipal de Fútbol "La Llagona" tendrá lugar el torneo en el que el C. D. Morales del Vino Atlético se enfrentará a la U.D. San Lorenzo C.D., C.D. San José Obrero, Sporting Zamora C.F., C.D. Amor de Dios, U.D. San Lorenzo C.D. y C.D. La Amistad 2.000.

También se enfrentará en el pabellón José Hernández Macías el C.D. River Zamora F. a Fundación Personas. En el mismo, los asistentes podrán ver una exhibición de judo el 7 de mayo.

Viernes 8 de mayo - Día de las peñas

Las celebraciones comenzarán oficialmente con el pregón por parte de los Quintos el viernes a las 20.00 horas. A continuación, tendrá lugar el pasacalles acompañado de las charangas "Rotato" y "Flow".

Para terminar la velada, seguirá la fiesta en la pradera del Stmo. Cristo de Morales con buses ininterrumpidos desde el pueblo hasta las 6.00 de la mañana.

Sábado 9 de mayo - Día del Santísimo Cristo de Morales

La segunda jornada festiva comenzará a las 10.30 horas del sábado con la procesión de la Iglesia de La Asunción hasta la Ermita del Cristo, a la que seguirá la misa tradicional en la misma, ofrecida por el párroco, don Francisco Javier Fresno Campos. Al finalizar, tendrá lugar el baile vermut amenizado por la charanga "Los Chirlos". El regreso, también acompañado por la charanga, se realizará a las 21.00 horas.

A las 0.30 horas, la orquesta Panorama actuará seguida de la macrodiscoteca Alefran.

Domingo 10 de mayo - Día del Cristico

El domingo arrancará con los juegos infantiles y los hinchables para niños de hsata 15 años en la zona del pabellón, y en las afueras de este actuará también actuará a las 12.00 horas el grupo Doña Urraca.

A las 14.00 horas será la comida en la Sala Polivalente. El plato será arroz a la zamorana y podrás inscribirte hasta el 4 de mayo.

Lunes 11 de mayo - Día de los forasteros y fin de fiestas

El último día también tendrán lugar variedad de actividades para toda la familia, desde los hinchables, juegos infantibles o bolos y rana, hasta un monólogo a cargo de Martín Luna. Para poner el colofón, una cena de patatas con costillas, a la que también te podrás apuntar hasta el 4 de mayo y fuegos artificiales.

Un año más, los moralinos y moralinas saldrán en compañía de su Cristo en una de las celebraciones más queridas de toda la provincia.