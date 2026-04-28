La Feria de Exaltación del Chorizo Zamorano regresa a Sanabria con más expositores, catas, música y un concurso

El Puente de Sanabria acogerá, del 1 al 3 de mayo, la segunda edición de la Feria de Exaltación del Chorizo que se convertirá en el escaparate idóneo para poner en valor la calidad del embutido y de otros productos zamoranos, aunque también aspira a ser un revulsivo para dinamizar el turismo en la comarca. El certamen contará con un total de 28 stands y los visitantes, además de constatar la calidad de alimentos zamoranos, podrán disfrutar de una amplia programación de actividades complementarias como talleres, catas, actuaciones musicales o un concurso en el que se elegirá el mejor chorizo de la feria.

En la presentación del certamen, el vicepresidente primero de la Diputación de Zamora, Víctor López de la Parte destacó que, este año, se ha optado por celebrar la feria el puente de mayo con la intención de fomentar también el turismo en Sanabria y de apoyar a una comarca que, a pesar de los incendios del verano pasado, “sigue viva” y esperando “con las puertas abiertas” a los visitantes que quieran disfrutar de la naturaleza y de una gastronomía de calidad. De la Parte subrayó que la segunda Feria de Exaltación del Chorizo Zamora regresa este año “con más fuerza” y que cuenta con el apoyo de la Diputación, ya que permitirá poner en valor uno de los productos más representativos y de mayor calidad de la provincia, amparado además por la marca de garantía “Alimentos de Zamora”.

Por otra parte, el vicepresidente de la Diputación resaltó que el certamen reunirá en El Puente de Sanabria a productores no solo del sector cárnico, ya que también estarán representados otros alimentos zamoranos de calidad como la miel, el vino, el pan o los quesos, por lo que se convertirá en un escaparate que mostrará la riqueza gastronómica de la provincia.

De la Parte, también remarcó que la Feria de Exaltación del Chorizo cuenta con el apoyo de Caja Rural, de los ayuntamientos de la zona y de la Asociación de Hosteleros de Sanabria-La Carballeda, colaboración que contribuye a “hacer territorio”, a la vez que reconoció públicamente el trabajo realizado por la marca de garantía del chorizo zamorano a lo largo de todo el año, con la intención de poner en valor uno de los “grandes productos” de la marca Alimentos de Zamora.

Ampliación

En representación de Caja Rural, Laura Huertos, destacó que, este año, la feria se ha ampliado un día para favorecer la asistencia de más personas en un puente festivo que permitirá a los visitantes descubrir los numerosos atractivos turísticos de Sanabria, tales como sus paisajes o su rica gastronomía. Además, recalcó que Caja Rural seguirá apoyando todas las iniciativas que favorezcan el desarrollo de la provincia y, en este caso, de la comarca de Sanabria.

La directora de Sinergyas y organizadora del evento, Canto Marbán, recalcó que la Feria de Exaltación del Chorizo también pretende recordar el “auge” que en el Puente de Sanabria tuvieron las fábricas de embutidos, además de ensalzar su tradición ganadera. Acto seguido, explicó que el certamen gastronómico se completará con actividades para todos los públicos como un taller infantil, una cata de chorizo a cargo de la Marca de Garantía, las actuaciones musicales de la Escuela de Folclore de Sanabria y del grupo As Portelas o el concurso, en el que un jurado experto elegirá el mejor chorizo de la feria.

En este punto, la directora técnica de la Marca de Garantía del Chorizo Zamora, Laura Esteban, animó a los visitantes del certamen a participar en la cata de chorizos en la que podrán conocer cómo los expertos valorar “las bondades y los defectos” del producto, por lo que también permitirá a los asistentes ampliar su formación sobre el embutido. Además, recordó que la Marca de Garantía aglutina a nueve fabricantes de chorizo que desarrollan su actividad en diferentes localidades de la provincia, cuya producción roda el millón de kilos al año.

Promoción

Resaltó Esteban la importancia de la promoción para poner en valor la calidad del producto y, por este motivo, la Marca de Garantía ha estado presente este año en la Feria Alimentaria de Barcelona y el Salón del Gourmet en Madrid. Esteban también precisó que el 90% de la producción de los fabricantes asociados se comercializa en el mercado nacional y el resto se exporta a diferentes países como Portugal, Francia, Italia o Reino Unidos.

El presidente de la Asociación de Hosteleros de Sanabria-La Carballeda, Jesús Rodríguez, agradeció el apoyo institucional a la feria y animó a los zamoranos y a los visitantes que durante el puente festivo recalen en Sanabria a degustar los chorizos y el resto de productos zamoranos, así como a disfrutar del resto de actividades complementarias.

Por último, reconoció que durante la primavera “ya hay más ambiente” en Sanabria, y deseó que la campaña de verano se desarrolle sin contratiempos, después de que el pasado año los incendios truncaran parte de la campaña.