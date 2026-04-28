Sanabria
Comida y solidaridad a beneficio de Azayca
En la iniciativa participaron un centenar de personas
Cerca de un centenar de personas participaron este fin de semana en la comida solidaria organizada por la asociación contra el cáncer Azayca, con éxito de asistencia de voluntarios, pacientes y familiares residentes en la comarca.
Los responsables provinciales y comarcales de la asociación zamorana informaron en el trascurso de la velada y la sesión de tarde de los objetivos de la entidad, y también de los servicios y ayudas que ya se están prestando a los pacientes de la comarca más alejada de la capital, que engloba Sanabria, Carballeda y Alta Sanabria. Este encuentro solidario se celebró en el salón de Los Meleiros, en el área de servicio de Castro de Sanabria.
A esta comida solidaria se sumaron los voluntarios que dan su tiempo y ayuda a los enfermos, además de admitir nuevos socios y voluntarios. El representante de la agrupación local, Manuel Mateos Pedrero, trasmitió públicamente su agradecimiento a todos los asistentes, a los voluntarios que “han comenzado con gran fuerza en la comarca. Aquí estamos para todo. Todos los enfermos tienen el mismo derecho. Los mismos derechos el que vive en el medio que el que vive en Zamora. Desde la Azayca lo estamos haciendo posible”. Mateos dio las gracias a todos los asistentes e invitó “a seguir sumando y trabajando para los que enfermos que lo necesitamos”.
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