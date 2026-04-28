El certamen poético en castellano más importante del mundo se convoca en este pueblo de Zamora

El Ayuntamiento de Tábara y el Centro de Estudios Literarios de Castilla y León han convocado oficialmente el XXV Premio Internacional de Poesía “León Felipe” en honor del farmacéutico e ilustre poeta tabarés nacido hace ya 142 años en el entorno de la Sierra de la Culebra. Una iniciativa a la que se suma un año más la Fundación Caja Rural de Zamora.

En 2025 se batía el récord de participación con 638 poemarios desde la puesta en marcha del certamen el 23 de abril de 2001, lo cual le ha llevado a convertirse por méritos propios, tanto en cantidad como en calidad, en el certamen poético en castellano más importante del mundo.

Convertido en un referente mundial abre la participación a personas de cualquier rincón del mundo, independientemente de sus origen o nacionalidad, siempre que presenten sus obras en castellano. Trabajos que en cualquier caso habrán de ser inéditos, no haber participado previamente en otros certámenes, ni estar concursando alternativamente en ningún otro concurso.

El plazo se cerrará el día 24 de junio a las 24 horas. El tema y la forma serán libres, con una extensión máxima de entre 400 y 600 versos. En caso de tratarse de poetas menores de edad habrán de contar con la autorización de sus padres o tutores legales.

Poesía. / Foto de Ena Marinkovic

El fallo del certamen tendrá lugar a mediados de agosto, coincidiendo con las fiestas patronales de Nuestra Señora la Virgen de la Asunción, en un acto publico que tendrá lugar como ya es habitual en el salón de convenciones del “Edificio del Reloj” de Tábara.

El ganador del León Felipe verá publicada su obra en la “Colección del Vértice” de Celya Editorial, recibiendo 100 ejemplares en concepto de derechos de autor, un diploma y una pieza escultórica. A cambio se comprometerá, requisito obligatorio, a estar presente personalmente en la entrega en agosto de 2027.

En sus 24 años de vida, desde su creación por parte de Joan Gomper, Jesús Losada Vaquero y Germán Cerro Olmedo, ha logrado una participación de récord con más de 7.000 poemarios y otros tanto poetas de 34 países diferentes. Aunque en su mayoría se trata de poetas de América Latina y de España, cada vez se suman autores de nuevas nacionalidades como pasaba el año pasado con poetas de Marruecos (África), Taiwán (Asia) y Ucrania (Europa).

De Ucrania a Tábara: Salomea Slobodian presentará su obra “Nadir”

La poeta ucraniana Salomea Slobodian, ganadora del Premio Internacional de Poesía “León Felipe” en 2025, visitará Tábara en agosto, coincidiendo con el fallo de este año, para presentar su poemario ganador “Nadir”.

Salomea Slobodian / Chany Sebastián

Salomea Slobodian, ahora residente en España, nació en Kyiv (capital de Ucrania) en el año 1998 y es doctora en Filosofía, desarrollando su labor como docente en la Universidad de Navarra y en la Universidad Internacional de La Rioja, siendo además una virtuosa de la poesía y de la música: violinista. Ahora verá publicada “Nadir” pero antes ya tenía publicadas otras obras como “Rodocentro” y “El polvo de la reina sin filtrar”.