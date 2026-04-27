Zamora en alerta amarilla por tormentas y lluvia, ¿hasta cuándo?

Durante las últimas semanas, el sol y las altas temperaturas parecían indicar que Zamora había entrado en una especie de verano temprano que con el inicio de esta semana comienza a evadirse, sobre todo en algunas zonas. Es el caso de Sanabria, que durante el día de hoy está en alerta amarilla por riesgo de lluvias, e incluso tormenta.

La AEMET alertaba durante la mañana de hoy, 27 de abril, que a partir de las 15.00 horas y hasta las 0.00 horas de la noche se esperan lluvias, viento, probablemente haya tormenta e incluso se prevé la probabilidad de que granice en la provincia, especialmente en la comarca de Sanabria. Las lluvias podrían llegar hasta los 15 mm y estar acompañadas de rachas de fuertes vientos.

Además, la Agencia Estatal de Meteorología tambien avisaba de la posibilidad de que la intensidad de las tormentas pudiera ser más alta de lo normal.

Un panorama más optimista tienen en el sur de la provincia, donde aunque se anticipan cielos nublados, no se prevé que puedan llegar a darse las condiciones que sí se esperan en Sanabria y otras comarcas.