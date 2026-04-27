Vuelos aéreos permitirán reforzar el control de la PAC

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) iniciará en el mes de mayo los vuelos fotogramétricos del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 2026 en Castilla y León, actuación clave para la actualización de la cartografía oficial del territorio y para el control de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Esta actuación se produce tras la adjudicación del contrato por un importe de 327.600 euros, según el anuncio de formalización publicado en el Boletín Oficial del Estado.

El contrato, tramitado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible mediante procedimiento abierto acelerado, se divide en dos lotes correspondientes al ámbito territorial de la comunidad autónoma —Castilla y León Este y Castilla y León Oeste— y contempla la obtención de imágenes aéreas de alta resolución para la elaboración de ortofotos digitales actualizadas.

El lote correspondiente a Castilla y León Este ha sido adjudicado a la empresa BSF Swissphoto–Dielmo 3D, una pequeña y mediana empresa especializada en servicios de fotogrametría con sede en la localidad valenciana de Xirivella.

La tramitación acelerada del procedimiento responde a la necesidad de iniciar los vuelos en unas fechas muy concretas, condicionadas tanto por las condiciones ambientales y meteorológicas exigidas para la captación de imágenes como por las limitaciones operativas relacionadas con los permisos de vuelo. Según el anuncio de formalización, la planificación debía comenzar ya en abril para garantizar el inicio de los trabajos en mayo.

Además de la actualización cartográfica, los datos obtenidos en el marco del PNOA son fundamentales para otros organismos públicos. Entre ellos figura el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), que utiliza las ortofotos para la gestión y el control de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), al permitir la verificación de superficies agrícolas, usos del suelo y delimitaciones parcelarias.

En una comunidad como Castilla y León, la de mayor extensión de España y con un marcado carácter agrario, estas imágenes resultan clave para la planificación territorial, la gestión forestal, la ordenación urbanística y la prevención de riesgos ambientales.

El contrato adjudicado incluye la realización de vuelos fotogramétricos con tecnología avanzada, combinando sistemas de posicionamiento por satélite (GNSS) y unidades inerciales (IMU), así como estrictos sistemas de aseguramiento de la calidad.

El Instituto Geográfico Nacional, dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es el organismo responsable de la cartografía oficial del Estado y coordina el Plan Nacional de Ortofotografía Aérea, garantizando el acceso libre y gratuito a la información geográfica básica generada para el conjunto del país. n