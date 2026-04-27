Los vecinos de Lubián, obligados a desviarse por Galicia para comunicarse con la provincia por los cortes en las vías

Los vecinos de Lubián denunciaban que los cortes en los túneles de Padornelo y La Canda han provocado que la zona oeste de Sanabria quede prácticamente incomunicada con el resto de la provincia. Serían ya más de 15 días sin poder transitar con normalidad la A-52 ni la N-525, teniendo que desviarse las rutas escolares a la "carretera antigua", que "ni siquiera aparece en Google Maps", tal y como afirmaba uno de los afectados.

Según el mismo testimonio, esta situación se da por una mala coordinación al asfaltar la vía, ya que al llevar las obras a cabo en ambos sentidos, queda cortado el tráfico de forma intermitente. El vecino afirmaba que cada día la situación es diferente. La única forma que los vecinos tienen de saber si podrán pasar o no es acercarse al lugar. Una vez allí, cabe la posibilidad de que puedan pasar o de tener que darse la vuelta.

Este trayecto supondría más de 40 minutos extra de conducción para llegar, por ejemplo, de Puebla a Lubián, pero esta no es la única localidad afectada, también las cercanas, como Hermisende, Porto o Barjacoba. Los vecinos de estos pueblos tendrían que dirigirse en dirección a Requejo, entrando a la provincia de Ourense, para poder llegar a Puebla y al resto de la provincia, o bien transitar la carretera antigua, aunque por allí el trayecto no sería mucho más rápido debido al mal estado de la vía.