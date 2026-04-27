La señal móvil regresa a Aliste tras casi 10 días de "cortes intermitentes"

Aliste vuelve a estar conectado. Los pueblos afectados por una incidencia que ha provocado "cortes intermitentes" en la red así como en la cobertura desde el pasado sábado, 18 de abril, veían cómo a las 11:36 horas de este lunes se restablecía el servicio.

La incidencia, que se ha prolongado durante casi diez días en localidades como Fradellos o Tola, ha traído de cabeza al servicio técnico de Telefónica hasta dar con el verdadero origen del fallo. Aunque inicialmente se apuntaba a una pieza dañada por fallo eléctrico, la sustitución en la noche del pasado viernes no permitió restablecer la conexión.

Los diferentes departamentos detectaron "errores en los medios de transmisión" y desde entonces han estado trabajando "sin descanso" para tratar de alcanzar una pronta solución tras "muchos días de mal servicio".

La solución no ha sido sencilla y, tras realizar sustituciones puntuales en el equipamiento de red, se apostó finalmente por cambiar todo el hardware presente en la solución de conectividad para asegurar resolución, según explican fuentes internas de Telefónica.

Las mismas fuentes transmitían sus disculpas por el fallo que ha dejado incomunicados a los vecinos de los pueblos afectados impidiendo no solo realizar llamadas o recibir mensajes, sino complicando servicios como la atención médica o comprometiendo la operatividad de las empresas locales.