Récord de solidaridad a favor de los pacientes oncológicos: "Lazos por la Vida" recaudó cerca de 10.000 euros

La inscripción récord ya anticipaba una recaudación, igualmente, inédita. La caminata "Lazos por la Vida" que cada año se celebra en Castro de Alcañices ha logrado ir aumentando progresivamente la solidaridad con la que esta cita trata de apoyar a los pacientes y familias de afectados por cáncer hasta alcanzar la inédita cifra de 9.869 euros.

Un dinero que los organizadores ya han entregado a representantes de la Asociación Española Contra el Cáncer, que ha recibido la recaudación íntegra gracias a la implicación de empresas y marcas patrocinadoras.

El evento, celebrado el pasado sábado 18 de abril y organizado por Caminata Lazos por la Vida en colaboración con el Ayuntamiento de Fonfría, logró rebasar el millar de inscritos que lucieron la camiseta morada en apoyo a los pacientes oncológicos.

Esta cantidad se destinará a la investigación contra el cáncer, así como al apoyo a pacientes y familiares mediante atención psicológica, social y jurídico-laboral. Los fondos permitirán además reforzar los servicios de acompañamiento del voluntariado, nutrición y fisioterapia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las personas afectadas.