Quejas por los cortes en las carreteras del valle de Lubián para entrar en la autovía

Las obras sobre el puente de la autovía A-52 en Padornelo cogió a los vecinos de la Alta Sanabria por sorpresa al no estar señalizado el corte desde la nacional 525. Los usuarios denuncian el corte de todos los accesos desde Lubián a la autovía en sentido descendente. “El valle de Lubián está incomunicado”, denunciaba el concejal popular Hermenegildo Montesinos, cuando se dirigía a Puebla de Sanabria.

El cruce de Hermisende y la rotonda de Chanos y la incorporación desde La Tuíza están cortados por obras en la autovía en este tramo por los baches y la única opción “es ir hasta La Gudiña para entrar en la autovía” en la vecina comunidad gallega. El concejal denunciaba que en ningún punto del trayecto por la carretera de Lubián a Aciberos hay advertencia de corte de carretera para entrar en la autovía, como tampoco había señalización en la travesía de Padornelo.

El concejal recordó que en Lubián hay un centro de Salud donde se atiende a los pacientes y donde entran ambulancias que en estos momentos tienen que dar un rodeo ante un acceso o evacuación rápido y factible para las urgencias.

Vecinos

Los vecinos de denuncian que "son ya más de 15 días sin poder transitar con normalidad la A-52 ni la N-525", teniendo que desviarse las rutas escolares a la "carretera antigua", que "ni siquiera aparece en Google Maps", tal y como afirmaba uno de los afectados. Según el mismo testimonio, esta situación se da por una mala coordinación al asfaltar la vía, ya que al llevar las obras a cabo en ambos sentidos, queda cortado el tráfico de forma intermitente.

Uno de los vecinos afectados firmaba a LA OPINIÓN DE ZAMORA que "cada día la situación es diferente". "La única forma que los vecinos tienen de saber si podrán pasar o no es acercarse al lugar. Una vez allí, cabe la posibilidad de que puedan pasar o de tener que darse la vuelta", denuncia.

Este trayecto supondría más de 40 minutos extra de conducción para llegar, por ejemplo, de Puebla a Lubián, pero esta no es la única localidad afectada, también las cercanas, como Hermisende, Porto o Barjacoba. Los vecinos de estos pueblos tendrían que dirigirse en dirección a Requejo, entrando a la provincia de Ourense, para poder llegar a Puebla y al resto de la provincia, o bien transitar la carretera antigua, aunque por allí el trayecto no sería mucho más rápido debido al mal estado de la vía.