Un nuevo mirador en este pueblo de Zamora permitirá disfrutar de unas vistas únicas de los Arribes del Duero

Con la construcción de una pasarela-mirador en el paraje de Peña Centigosa en Villadepera, la Diputación pretende impulsar el turismo en los Arribes del Duero, ya que los visitantes podrán disfrutar de un enclave natural privilegiado con vistas sobre el río.

El vicepresidente primero de la Diputación de Zamora y diputado de Educación, Cultura y Turismo, Víctor López de la Parte, ha visitado este lunes el nuevo mirador, acompañado por el alcalde de la localidad y diputado provincial por la comarca de Sayago, José Ignacio Isidro.

El nuevo recurso ya está abierto al público y, junto al histórico Puente de Requejo o Puente de Pino, se convertirá en un atractivo turístico más para disfrutar de los Arribes del Duero.

El proyecto se ha centrado en la creación de una estructura integrada en el entorno, compuesta por pasarelas y plataformas en voladizo que mejoran la accesibilidad, la seguridad y la experiencia del visitante.

Nuevo mirador en el municipio de Villadepera para disfrutar de los Arribes del Duero. / Cedida

La intervención ha sido diseñada bajo criterios de sostenibilidad ambiental, minimizando el impacto sobre el terreno y utilizando materiales adecuados al entorno natural, contribuyendo así a la valorización del paisaje y al impulso del turismo de naturaleza en la comarca de Sayago. El presupuesto de ejecución material del nuevo mirador asciende a 31.000 euros.

La construcción de la nueva pasarela-mirador se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Corredor Ecoturístico de Zamora y el Duero", promovido por el Patronato Provincial de Turismo de la Diputación de Zamora y financiado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León, con una inversión global de 4.387.801 euros procedentes de los Fondos Europeos Next Generation.

El citado plan se desarrolla en 19 municipios zamoranos vinculados por el río Duero, que conforman un destino turístico diferenciado por la combinación de patrimonio histórico y monumental, valores ecológicos y paisajísticos y una destacada dimensión transfronteriza

Con iniciativas como la adecuación del nuevo mirador en Villadepera, la Diputación de Zamora refuerza su compromiso con el desarrollo turístico sostenible del medio rural, favoreciendo la generación de oportunidades económicas y la fijación de población en el territorio.