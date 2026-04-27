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El mural zamorano que dice "no" a la violencia en cinco idiomas

La actuación, obra de la zamorana Laura Merayo, se enmarca dentro de los actos organizados por Fademur Castilla y León en Granja de Moreruela dentro de su programa de concienciación "Imagen = a Iguales"

La artista zamorana Laura Merayo con elnuevo mural ejecutado en las antiguas escuelas de Granja de Moreruela.

La artista zamorana Laura Merayo con elnuevo mural ejecutado en las antiguas escuelas de Granja de Moreruela. / Cedida

Estefanía Vega

Granja de Moreruela

Pocos mensajes tan claros y universales como la llamada al cese de la violencia. Un lema imposible de desdeñar en cualquier rincón del mundo pero que, en los pequeños municipios se convierten aún en un reto. Máxime en zonas de paso como es el caso de Granja de Moreruela, donde el Camino Sanabrés atrae a numerosos peregrinos atraídos también por la cercanía del monasterio cisterciense.

Este es el mensaje plasmado en cinco idiomas (español, portugués, inglés, francés e italiano) por la artista zamorana Laura Merayo en el marco de la iniciativa impulsada por la Federación de Asociación de Mujeres Rurales (Fademur) Castilla y León. El mural, plasmado sobre una de las paredes laterales de las antiguas escuelas y actual sede de la asociación cultural Santa María de Moreruela y que es visible al paso de la carretera N-630.

La iniciativa es la primera impulsada por Fademur en la provincia de Zamora dentro del programa "Imagen = Iguales" para fomentar la igualdad de género y la prevención en municipios con menos de 1.000 habitantes.

La artista Laura Merayo con el mural y abajo exposición itinerante. | CEDIDA

Varios vecinos de Granja de Moreruela interactúan con la exposición itinerante de Fademur. / CEDIDA

Un programa que se completa con la exposición itinerante que durante la tarde de ayer permitió a los vecinos interactuar con 20 cubos en cartón piedra ilustrados con imágenes, frases y datos que sensibilizan sobre la violencia de género o la desigualdad salarial "algo que llama mucho la atención a quienes lo contemplan". Así lo asegura Raquel Pascual, técnica de programas de Fademur a nivel regional, que ha avalado la acogida de esta iniciativa y la implicación tanto del Ayuntamiento como de la asociación.

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El programa, subvencionado por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León con cargo a la asignación tributaria de IRPF, contempla otras acciones como talleres educativos en colegios e institutos rurales o gymkanas de sensibilización.

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