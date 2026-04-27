La Junta compensará con una nueva ayuda las dificultades de recogida de leche en zonas de montaña

Con el objetivo de garantizar la continuidad de la actividad de recogida de leche en explotaciones de vacuno, ovino y caprino situadas en zonas de montaña, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas destinada a compensar los costes adicionales.

La medida responde a que la recogida de leche en las explotaciones de vacuno, ovino y caprino situadas en zonas de montaña que se encuentran lejos de las principales plantas de recogida y procesado, en las cuales existe una importante dificultad de acceso, fuertes pendientes y, en ocasiones, condiciones meteorológicas adversas, supone un problema adicional a los ya existentes en el resto de las explotaciones productoras de leche de Castilla y León, de cara a la supervivencia de dicha actividad ganadera.

La continuidad de la recogida de leche en estas explotaciones es fundamental para el mantenimiento de la actividad económica local y para evitar el despoblamiento rural de aquellos territorios que están más alejados de los núcleos urbanos. Por este motivo, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural considera necesario compensar económicamente a las empresas que realizan la recogida periódica de la leche cruda en estas explotaciones ganaderas, evitando así la desaparición de una actividad económica básica y tradicional en Castilla y León.

Régimen de "minimis"

El objetivo que se persigue es que las zonas rurales continúen activas y que los consumidores puedan seguir disponiendo de alimentos autóctonos, producidos con las máximas garantías de calidad y seguridad alimentaria. Asimismo, se pretende asegurar que los gastos adicionales derivados de la recogida de la leche en estas explotaciones no repercutan negativamente en el precio pagado a las mismas, de modo que su ubicación no se convierta en un condicionante que influya de forma desfavorable en el precio final que perciben por la venta de la leche.

La ayuda estará dirigida a los primeros compradores que realicen la recogida de leche en explotaciones ubicadas en municipios de montaña de la comunidad. Su finalidad es compensar parcialmente estos costes adicionales y evitar que repercutan negativamente en el precio que perciben los productores.

La ayuda, de carácter anual y acogida al régimen “de minimis”, se concederá en concurrencia competitiva y su cuantía estará vinculada a un sistema de puntos según diferentes criterios objetivos.

Entre otros, se valorará el número de productores a los que se recoge la leche; el tipo de solicitante, con mayor puntuación para cooperativas y sociedades agrarias de transformación, así como la distancia entre las explotaciones y los centros de recogida o transformación.

El procedimiento se iniciará mediante convocatoria pública y la tramitación será electrónica, Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente de manera telemática, desde la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León , a través de la aplicación electrónica "Programa informático para la gestión de solicitudes de ayuda y otros procedimientos no específicos (SCAG)".

Las ayudas se resolverán y abonarán en un único acto, lo que permitirá agilizar su gestión y facilitar el acceso a los fondos por parte de los beneficiarios.