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Empotran una excavadora para robar en una nave de Remesal

Este nuevo robo mantiene a las pequeñas empresas de la zona de Sanabria y Carballeda en alerta

Imagen de la exavadora empotrada en la nave de Remesal

Imagen de la exavadora empotrada en la nave de Remesal / Araceli Saavedra

Araceli Saavedra

Remesal

Una máquina excavadora empotrada en la puerta. Es el método que utilizaron los ladrones para entrar en una nave de construcción en Remesal de Sanabria, en el término municipal de Palacios. Los hechos ocurrieron el viernes sobre las 22.00 horas, según la grabación de una cámara. En las imágenes se puede ver como varias personas, tras ocasionar importantes daños en la puerta, entran con guantes y enmascarados en las instalaciones. Además, de acuerdo con el audio de la grabación, los ladrones no hablan en castellano.

Fuentes de la empresa aseguran que se está revisando si falta maquinaria o algún tipo de herramienta o equipamiento, aunque por el momento no se había detectado nada. Desde la constructora que gestiona una planta de reciclaje de residuos en las inmediaciones del trazado ferroviario no descartan “que estuvieran buscando cobre”.

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No ha sido hasta este lunes cuando, al volver a la nave tras el fin de semana, los trabajadores se percataron del posible robo y de los importantes daños provocados al empotrar la retroexvacadora. Este nuevo suceso mantiene a las pequeñas empresas de la zona de Sanabria y Carballeda en alerta por lo que parece ser un grupo itinerante que asalta las naves.

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