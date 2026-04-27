Un conductor, pillado hasta en seis ocasiones por circular sin el carnet: hay dos investigados a las afueras de Zamora

La Guardia Civil de Zamora investiga a dos conductores como presuntos autores de una infracción administrativa grave por conducir sin haber obtenido el permiso de circulación. Una condena que se presenta con el agravante de haber sido reincidentes, dado que estos conductores habían sido ya investigados en tres y cinco ocasiones más.

Unas acciones, consideradas delito penal, que han sido detectadas en apenas una semana en las inmediaciones de la localidad de Moraleja del Vino así como en los extrarradios de la ciudad de Zamora. El primero de los dispositivos de seguridad, realizado durante la pasada semana, identificó al conductor de un ciclomotor que resultó que carecía de permiso o licencia que le habilitase para la conducción.-Se trata de unos hechos por los que ya había sido investigado anteriormente en tres ocasiones como presunto autor de otros tantos delitos contra la seguridad vial, por haber circulado con un vehículo a motor o bien con un ciclomotor.

Esa misma semana durante el transcurso de otro dispositivo de vigilancia y control del tráfico establecido a las afueras de Zamora se se procedió a la identificación del conductor de una furgoneta. Al realizar las pertinentes pesquisas, los agentes descubrieron que no solo carecía del carnet, sino que ya había sido investigado anteriormente en cinco ocasiones.

Por sendos hechos ambos conductores stán siendo investigados instruyéndose las correspondientes diligencias policiales para su remisión a la autoridad judicial, ante la cual deberán comparecer y enfrentarse a la posibilidad de ser condenados a las penas de prisión de tres a seis meses o multa de doce a veinticuatro o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días y al comiso de su vehículo.

Una condena a la que se suma la agravante de multireincidencia, que faculta a imponer la pena superior en grado.

Unas actuaciones ante las que la Guardia Civil recuerda la importancia de la colaboración ciudadana poniendo a su disposición el número de teléfono 062 para cualquier información que desee comunicar o colaboración que desee efectuar en el ámbito de la seguridad vial, seguridad ciudadana, contra el patrimonio o medio ambiente, que será tratada de manera discreta y anónima.

Asimismo, la ciudadanía puede recurrur alservicio de Alertas App Alertcops, una aplicación móvil es un servicio de alertas que permite comunicarse de manera precisa, gratuita y rápida con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. A través de esta aplicación se puede alertar sobre una situación delictiva de la que es víctima o testigo; también permite recibir en el teléfono móvil mensaje de avisos, cuando el mismo se encuentre en una zona afectada por una incidencia.