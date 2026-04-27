Ceadea de Aliste recupera la memoria escolar

El Ayuntamiento de Fonfría de Aliste mantiene abierto hasta el 31 de mayo de 2026 el III Premio Memoria Escolar Rural de Ceadea con la coordinación técnica y supervisión científica que le presta el Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Salamanca, con el apoyo de la Diputación de Zamora y de la Fundación Fomento Hispania.

La extensión de los trabajos no deberá superar las 5.000 palabras (unos 30.000 caracteres con espacios), pudiendo ir el relato acompañado de imágenes con calidad suficiente para su edición impresa. Los trabajos se remitirán vía correo electrónico a dec.fcs@usal.ews y no se admitirán a través de otros canales.

El jurado otorgará tres premios diferentes en metálico dotados con 1.000, 500 y 25 euros, respectivamente, y que además encabezarán el libro de 2026.

El objetivo es recuperar, visibilizar y poner en valor los testimonios de quienes han sido escolares o docentes en el mundo rural español o portugués. De forma general, se pretende estimular que esas personas expresen por escrito sus vivencias educativas y con su participación contribuyan a conservar en su conjunto los testimonios de la antigua escuela rural.