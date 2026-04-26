Zamoranos y mirandeses se rinden ante la protección divina de la Virgen de la Luz en su tradicional romería

Nuestra Señora la Virgen de la Luz abrió, como manda la tradición coincidiendo con el domingo siguiente a San Marcos, las concentraciones marianas en honor a las "Siete Hermanas" de España y Portugal con una multitudinaria romería internacional hispanolusa en plena colina donde, desde hace siglos Moveros y Constantim, rompen las fronteras de Aliste y de Tras os Montes.

Buen día de primavera, quizás más propio del aún lejano verano, que animó a miles de romeros zamoranos y trasmontanos a salir de casa para pasar una jornada inolvidable en la madre de todas las romerías donde confluyeron, juntos pero no revueltos, devoción, mercado y tradición, hermandad y convivencia, bajo el pausado ondeo de las banderas de Portugal, España y la Unión Europea.

Llegada el alba una salva de morteiros anunciaba el inicio de un día romero grabado a fuego en la memoria y en los corazones de los españoles y portugueses. Un día ya de multitudes, incluso cuando los viajes de ida y vuelta duraban horas, caminando o a lomos de la burra. Tiempos aquellos en los que los soldados portugueses que volvían sanos de la guerra acudían a mostrar sus ofrendas procesionando de rodillas frente a la Gran Señora.

Ni las férreas dictaduras de Franco en España y Salazar en Portugal en sus momentos de mayor control con la Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana lograron evitar que los devotos de uno y otro lado de La Raya rompieran la frontera para colocarse bajo el manto de la protectora de la vista, manteniendo la tradición heredada de sus ancestros.

El santuario mariano abría sus puertas al amanecer y durante todo el día fue un ir y venir de alistanos y de trasmontanos, niños, jóvenes y mayores, que hasta allí se acercaron para cumplir su costumbre anual y consuetudinaria de postrarse anta la Virgen de la Luz; unos para pedirles favores divinos relacionados con la vista y la salud y otros para agradecerle las gracias recibidas.

Para un devoto o devota mirar a los ojos, tocar su manto, reconforta el camino hacia la esperanza. Dos de sus mayores devotas fueron "Carmiña" y "Filismina", las históricas contrabandistas del café Palmeira de Constantim, que durante la guerra se ganaron la vida, jugándose su libertad, llevando en preciado manjar a tierras alistanas. Hasta Valer y Gallegos del Río llegaban andando. Antaño era tradición prender billetes al manto adornado con piezas de oro y plata.

Música

La Banda Filarmónica de Miranda do Douro puso las notas musicales a la jornada institucional, que contó con la presencia de la alcaldesa, Helena Barril, como máxima autoridad del Concelho de Miranda do Douro, al que pertenece la freguesía de Constantim.

El momento álgido de la romería llegaba a las 15.00 horas con una misa que congregó a los devotos en la explanada para luego participar en el emotiva procesión de la Virgen de la Luz. Celebración religiosa donde, como manda la tradición, participaba el párroco alistano, Pablo Cisneros Cisneros, de la Unidad de Acción Pastoral de Fornillos de Aliste que atiende la parroquia de Moveros.

Los actos religiosos culminaron con el regreso en procesión de la Virgen de la Luz desde su ermita hasta la iglesia matriz de Constantim donde permanecerá 364 de los 365 días del año. Una medida que se toma desde ya hace años por precaución ante los asaltos a los recintos religiosos. Solo una noche pasa en su morada terrenal y campestre: subía en procesión en la víspera (sábado) y durante la noche fue velada por los efectivos de la GNR (Guarda Nacional Republicana).

Fue, es y siempre será la Virgen de la Luz una muestra de la devoción mariana alistana y mirandesa en su esencia más pura pero también, a la vez, simultáneamente, un ejemplo de intercambio social, cultural, humano y folclórico. Un mercado donde sigue siendo uno de los productos más preciados y comprados en café torrefacto "Palmeira", imprescindible en la dieta alistana y trasmontana.

La carretera Nacional 122, en un más que lamentable estado de conservación, ha vivido este domingo uno de los días con más tráfico del año, con una caravana multicolor que desde Zamora capital y Alcañices buscaba el "Cruce de Ceadea" para seguir por la carretera de Moveros hasta la Virgen de la Luz. Como siempre magnífica la labor de la Guardia Civil ordenando el tráfico para evitar siniestros. La Benemérita desarrolló también su labor de seguridad ciudadana en la romería junto a la Policía Nacional (de Fronteras) y la GNR en un día don de nunca suelen faltar los "carteristas".

Milagro

Nuestra Señora la Virgen de la Luz goza de gran devoción desde tiempo inmemorial entre los españoles y portugueses, pero muy en particular entre las acogedoras y sencillas gentes de Aliste y de las Tierras de Miranda (Planalto Mirandés) pues un mozo alistano y una moza mirandesa, novios, fueron los grandes protagonistas del milagro que cambió la tragedia por la esperanza. El rey "Labrador" don Dinís y su esposa la reina Isabel (Santa Isabel de Portugal) marcaron un antes y un después en las relaciones transfronterizas tras la rúbrica en la capital alistana el 12 de septiembre de 1297 del "Tratado de Alcañices". Ellos fueron quienes fundaron Miranda do Douro y las relaciones fueron siempre muy estrechas entre las gentes de ambos lados de la Raya.

El amor no sabe de límites geográficos ni de rayas marcadas en los mapas y las bodas hispanolusas han sido un constante. Realidad o leyenda, quizás un poco las dos cosas, cuenta la historia que ha pasado de padres a hijos, de abuelos a nietos, generación tras generación, que un apuesto mozo alistano conoció a una bella moza mirandesa, quedando prendados el uno del otro para siempre.

Ni la distancia, sendas por caminos de "herradura" o campo a través, ni los idiomas, ella hablaba mirandés y el castellano, frenaron sus impulsos e instintos amorosos, hasta jurarse amor eterno, contando con el consentimiento de sus respectivas familias, ambas humildes.

Agonizaba abril y tras haberse visto en la celebración de la fiesta en honor a San Marcos en Constantim (25 de abril), el domingo siguiente el novio alistano viajó de nuevo a tierras mirandesas al encuentro de su amada, con la que pasó toda la tarde hasta a la anochecida. Cuando comenzaba a oscurecer inició el camino de regreso a Aliste con tan mala fortuna que se desató una fuerte tormenta que convirtió la noche en tinieblas bajo el fragor de los truenos y relámpagos. Sabemos los alistanos que las peores tormentas son las que entran en Aliste por Constantim, Ifanes y Paradela.

El miedo se apoderó del alistano que viéndose perdido y desamparado, de rodillas, se encomendó a la Madre de Dios y fue entonces cuando la Virgen María se le apareció, amainando la tormenta y mostrándole con un gran resplandor (luz) el camino hacia su pueblo. Tras contar lo sucedido españoles y portugueses decidieron levantar el santuario en el lugar de la aparición dándole el nombre de Virgen de la Luz y proclamándola protectora de la vista con el beneplácito del Archidiócesis de Braga y el Arzobispado de Compostela al que pertenencia la Vicaría de Aliste.

Otra leyenda atestigua que alistanos y mirandeses construyeron una primera ermita justo en "La Raya", la mitad a cada lado, como buenos hermanos, pero al día siguiente se había derrumbado, algo sorprendente pues se utilizó piedra de cantería sobre suelo firme. Entendieron que era una señal divina y la levantaron de nuevo del lado español, paso la noche y de nuevo se derrumbó. Decidieron entonces construirla en en lado luso y allí ha sobrevivido hasta nuestros días.

"Mótín de la Trucha"

La Virgen de la Luz aparece relacionada también desde la Edad Media con el "Motín de la Trucha" en Zamora. En el año 1158 los plebeyos sublevados liderados por Benito "El Pellitero" encerraron a los nobles en la iglesia de Santa María del Mercado y le prendieron fuego con ellos dentro, falleciendo los miembros de la nobleza, entre ellos el hijo del conde Ponce de Cabrera, que era el teniente por mandato regio.

Ante el temor a las represalias por parte del conde Ponce de Cabrera los amotinados decidieron huir por la Tierra del Pan y tras cruzar el río Esla por la Barca de los Monjes Benitos de San Pedro de la Nave (la de la leyenda de San Julian y Santa Basilisa) llegaron a Aliste por La Pueblica (pueblo sepultado por el Salto de Ricobayo) cruzando la frontera y situándose justo al otro lado de la Raya, en el alto de la ermita de la Virgen de la Luz desde donde se avista la llegada de cualquiera a kilómetros. Todo son conjeturas y no está claro que ya existiera la ermita de la Virgen de la Luz.

Los amotinados enviaron emisarios al rey Fernando II de León pidiendo su perdón y la destitución de Ponce de Cabrera, atreviéndose incluso a amenazarle que de lo contrario fundarían un pueblo en Portugal.

El monarca leonés aceptó sus peticiones a cambio de que reedificaran la iglesia, desde entonces "Santa María la Nueva", mientras que el Conde Ponce de Cabrera era relegado de su cargo pasando a prestar servicio al Sancho III de Castilla hermano de Fernando II. Unos aconteceres donde también se alternan realidad y leyenda sin saber los limites de una y de la otra.

Otras romerías

Abril dará paso a mayo, el mes de los encuentros romeros marianos transfronterizos por excelencia. La primera cita la tendremos el día 2 (sábado) en Losacio de Alba con la romería en honor a Nuestra Señora la Virgen del Puerto. El día 3 (domingo) Trabazos acogerá la romería de la Virgen de la Soledad y el Voto de la Aguas de 1713 de Viñas, Rábano y Sejas.

El día 10 (domingo) protagonismo para la Virgen de Fátima, que por la mañana será venerada en la ribera del río Manzanas (Petisqueira y Villarino de Manzanas) y por la tarde en Fradellos. Para cerrar el mes el día 31 (último domingo de mayo como manda la tradición) el santuario de Quintanilha acogerá la romería de Nuestra Señora de la Ribera ("La Riberiña").