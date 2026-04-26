Villalpando se mueve para salvar su patrimonio: recauda 1.200 euros más para restaurar la iglesia de San Pedro con un festival

Casi 1.200 euros. Esta es la cantidad recaudada con el festival solidario celebrado en Villalpando con el objetivo de recaudar fondos para financiar las obras de restauración que se ejecutan en la iglesia de San Pedro, la última histórica que se mantiene en pie en la villa.

El Ayuntamiento acogió el festival que aunó cultura y solidaridad y que contribuyó a sumar recursos en el marco de una campaña que se ha convertido en un ejemplo de movilización ciudadana para salvar el templo de la ruina.

Vecinos y colectivos de Villalpando impulsaron la organización de un festival que logró recaudar un total de 1.198,05 euros y durante el que el público disfrutó del talento local y evocó el recuerdo de aquellas muestras populares en las que, al final del curso, se compartía el trabajo realizado durante el año.

El público disfruta de la actuación de uno de los coros participantes. / Cedida

Durante el festival, los vecinos que llenaron el salón de actos vibraron con las actuaciones de música, baile y teatro preparadas por el Coro de la Asociación Cultural Mujeres de Villalpando, el grupo "Desafío", "Las Tobas", la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro "La Inmaculada" y el Coro Diego de Torres Bollo.

El espectáculo, concebido como expresión del compromiso colectivo con el patrimonio local, evidenció que Villalpando se vuelca en cada iniciativa que se organiza para apoyar el proyecto de restauración de la iglesia de San Pedro.

De hecho, desde que se impulsara la campaña de movilización ciudadana se han recaudado un total de 83.247 euros, después de sumar los fondos obtenidos en el festival solidario. Los recursos que, poco a poco, han ido sumando los vecinos demuestran que Villalpando defiende su patrimonio no solo por una cuestión de conservación material, sino también de identidad, memoria y futuro compartido.

El deterioro que presentaba la histórica iglesia, que hace años obligó a su cierre al culto, hacía peligrar su conservación. Ante el evidente riesgo de derrumbe, instituciones y ciudadanos, se movilizaron para impulsar un proyecto de rehabilitación que detalla las intervenciones necesarias en el edificio para preservarlo y para que, en un futuro, pueda albergar un museo que exhibirá obras de arte de la villa y de otras localidades de Tierra de Campos.

Los vecinos disfrutan de una representación teatral en el salón del Ayuntamiento. / Cedida

El presupuesto total de las dos fases en las que se han dividido los trabajos que precisa la iglesia ascienden a 400.000 euros, de los que el 50% los aporta la Diputación.

La primera fase, que ya ha concluido, se ha centrado en la ejecución de apeos de emergencia, la rehabilitación de la esquina noreste de la cabecera, los laterales del porche sur, las bóvedas tabicadas de la nave sur del templo y en los desplazamientos detectados en las estructuras de cubierta de la nave mayor.

Además, se ha intervenido en las cubiertas de la cabecera y de la nave principal y se ha estabilizado el cuerpo de la espadaña. En la actualidad, se ejecutan los trabajos previstos en la segunda fase que, en principio, estarán concluidos en pocos meses.