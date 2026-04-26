¿Qué tiene que ver la Virgen de la Luz portuguesa con el "motín de la trucha" de Zamora? La historia entre la realidad y la leyenda

Este domingo se celebra la romería de la Virgen de la Luz en una ermita ubicada en un teso que hace frontera entre la provincia de Zamora (localidad alistana de Moveros, municipio de Fonfría) y el concelho portugués de Miranda do Douro (aldea de Constantim). A la cita romera acuden devotos de ambos lados de la Raya, pero durante la mayor parte del año la imagen de la Virgen descansa en la iglesia parroquial de Constantim.

Esta advocación mariana que goza de gran devoción tanto en Aliste como en Miranda aparece relacionada también desde la Edad Media con el «Motín de la Trucha» ocurrido en Zamora en el año 1158.

Los zamoranos y mirandeses se rinden ante la protección divina de la Virgen de la Luz / Ch. S.

En un mercado de Zamora un artesano estaba comprando la última trucha disponible. Entonces llegó el criado de un noble y reclamó la pieza alegando un supuesto privilegio de preferencia para la nobleza. La disputa por el pescado encendió un conflicto social y los plebeyos sublevados, liderados por Benito «El Pellitero», encerraron a los nobles en la iglesia de Santa María del Mercado y le prendieron fuego con ellos dentro, falleciendo los miembros de la nobleza, entre ellos el hijo del conde Ponce de Cabrera, que era el teniente por mandato regio.

Ante el temor a las represalias por parte del conde Ponce de Cabrera los amotinados decidieron huir por la Tierra del Pan y tras cruzar el río Esla por la barca de los monjes benitos de San Pedro de la Nave (la de la leyenda de San Julián y Santa Basilisa) llegaron a Aliste por La Pueblica (pueblo sepultado por el Salto de Ricobayo).

El objetivo era huir de la justicia del reino de León cruzando la frontera con Portugal. Se situaron justo al otro lado de la Raya, en el alto de la ermita de la Virgen de la Luz desde donde se avista la llegada de cualquiera a kilómetros. Todo son conjeturas y no está claro que ya existiera la ermita de la Virgen de la Luz.

Los amotinados enviaron emisarios al rey Fernando II de León pidiendo su perdón y la destitución de Ponce de Cabrera, atreviéndose incluso a amenazarle que de lo contrario fundarían un pueblo en Portugal.

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El monarca leonés aceptó sus peticiones a cambio de que reedificaran la iglesia, desde entonces «Santa María la Nueva», mientras que el conde Ponce de Cabrera era relegado de su cargo pasando a prestar servicio al Sancho III de Castilla hermano de Fernando II. Unos aconteceres donde también se alternan realidad y leyenda sin saber los limites de una y de la otra.