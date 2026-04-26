"Estamos totalmente aislados": vecinos de Tola, obligados a recorrer 4 kilómetros para tener cobertura

Si hay algo que comparten en estos días las localidades de Tola y Fradellos es el aislamiento al que se ven sometidos por la falta de cobertura telefónica. En el caso de Tola, fue el sábado, 18 de abril, cuando se despedía de la señal dejando inoperativos terminales móviles, fijos, así como Internet. "Un día o dos puedes estar sin teléfono, pero ya van nueve".

Es la queja pronunciada por el ganadero José Pedro González Ramajo, alias "Perriles". La red de datos que permite la recepción y envío de mensajes a los dispositivos móviles obliga a abandonar el casco urbano en busca de puntos altos. Pero si la necesidad pasa por efectuar o recibir llamadas telefónicas, la búsqueda se convierte en una odisea que obliga a desplazarse hasta las localidades vecinas de Rábano o Alcañices, situadas a más de 4 y 7 kilómetros de distancia. Durante la propia llamada efectuada por este medio aprovechando un resquicio de señal, cuatro espacios en blanco condicionan la llamada. "Y mucho está aguantando", avisa.

Denuncia así la situación de "aislamiento total" al que se ven sometidos el centenar de vecinos y que condiciona la correcta atención sanitaria en el medio rural. Explica Perriles que el pasado miércoles, la ausencia de Internet complicó el acceso por parte del facultativo al historial de los pacientes y al resultado de las analíticas. Los usuarios también han sufrido directamente la falta de señal en un momento en el que "ya todo se solicita a través del teléfono": desde las citas para acudir al médico o la enfermera hasta la petición de subvenciones o gestiones administrativas, cuyos plazos no entienden el concepto de desconexión.

Razona "Perriles" la pérdida de tiempo que supone "salir todos los días a tratar de coger cobertura", lo que obliga a relegar cualquier gestión telemática. "Estás vendido", concluye. Porque mejoras como la implantación del vallado virtual, dependen directamente de la conectividad. A ello se suma el sobrecalentamiento de los terminales programados por defecto para buscar continuamente el mínimo resquicio de señal.

La ausencia de señal complica incluso la interacción con los vendedores ambulantes, un servicio vital en los pequeños pueblos que carecen de establecimientos físicos o, incluso, de una panadería. "¿Cómo realizas determinados encargos si no sabes si les van a llegar o no los mensajes?".

La otra consecuencia es el aislamiento social que castiga especialmente a la población más dependiente. Es el caso de un matrimonio de avanzada edad deseoso de hablar con su hijo, pero que ve frustrado cada intento. Su esperanza la depositan en el sonido que emiten los cencerros de las reses de "Perriles": es el aviso para salir a la puerta de su casa y preguntar: "¿Qué? ¿Ya se ha arreglado eso?". "Al final, si nosotros dependemos del móvil, en su caso más".

El móvil ha condicionado la interacción en sectores acostumbrados a un estilo de vida solitario: "Es nuestra forma de comunicarnos, ya no cuando surge un problema, sino simplemente por ocio". Ahora, sin atisbo de señal, solo queda la espera tras la llamada inicial para reportar la incidencia.

Actuaciones realizadas

Desde Telefónica apuntaban inicialmente a una pieza dañada por fallo eléctrico como origen de la incidencia, si bien el fallo persiste tras la reposición en la noche del viernes detectándose "errores de los medios de transmisión". El operador asegura que se está trabajando "sin descanso" para tratar de solventar "muchos días de mal servicio" que, aclaran se deben a una incapacidad a la hora de dar con el origen del fallo y no por "desinterés" o "falta de atención".