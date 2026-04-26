El Puente de la Estrella o puente de los semáforos

El puente de La Estrella de 1934, o el de los semáforos, que venimos sufriendo, es un puente de carretera situado sobre el embalse de Ricobayo, también denominado embalse del Esla, ubicado entre los municipios de Perilla de Castro y San Cebrián de Castro, provincia de Zamora, y dentro del calificado “peor tramo de una carretera nacional de toda España” relativo a la N-631.

No obstante, podemos encontrar diferentes puentes titulados de La Estrella en la geografía española. Entre otros, uno sobre el río Guadiato, junto a Espiel (Córdoba). *El Eco del Comercio. 23/09/1846, p. 3; otro en el río Neira, provincia de Lugo. El Progreso. 21/09/1912, p. 2.

El 15 de julio de 1931, se publicaba en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora por orden del gobernador civil de la misma, don Juan Lafora García, y en el apartado de Obras Públicas, el expediente de expropiación forzosa de las fincas del término municipal de San Cebrián de Castro, que eran necesarias ocupar con motivo de las obras de la construcción del aprovechamiento hidráulico denominado “Salto de Ricobayo” Saltos del Duero, S.A., variante de la carretera de Villacastín a Vigo, y construcción del nuevo puente de La Estrella. * BOPZA. 15/07/1931, p. 1.

Asimismo, en el mes de agosto de 1931, a petición de la Sociedad Hispano Portuguesa de Transportes Eléctricos, se solicitaban al gobierno civil de Zamora los Reglamentos y Procedimientos contemplados en la Ley de Expropiación Forzosa de las fincas a ocupar para la construcción del nuevo puente de La Estrella sobre el río Esla. *BOPZA. 26/08/1931, p. 3.

Ubicación del puente de la Estrella / LOZ

Si no tenemos dudas del inicio de las obras del nuevo puente de La Estrella, es importante señalar, a partir de la documentación histórica, que la conclusión de las mismas se produjo bien avanzado el año 1934; ya que el día 9 de diciembre de 1933, no había concluido la finalización del puente de La Estrella. Publicaba en dicha fecha el periódico Heraldo de Zamora, “que el paso del río Esla debía hacerse por el llamado puente del Duque de Quintos, evitándose así tener que hacer el viaje por Benavente. Las obras de construcción del nuevo puente de La Estrella iban muy adelantadas; pero el embalse se había adelantado también, motivando dichas molestias” *Heraldo de Zamora. 09/12/1933, p. 5.

El día 29 de enero de 1934, publicaba del periódico anterior, “que el guarda José Costa Rivero, vecino del pueblo de Malva, provincia de Zamora, había presentado una denuncia ante la Guardia Civil del Puesto de Montamarta contra el vecino de Fontanillas de Castro, Pelayo Juárez Salvador, por amenazas de muerte con una pistola, el día 23 de dicho mes y año, cuyo hecho fue motivado porque el día anterior el referido guarda prohibió como estaba ordenado el paso con un carro por el nuevo puente de La Estrella, al padre del denunciado, León Juárez.

El puente de la Estrella de 1934, junto con los del Tera y Ciervas, los tres en la carretera Nacional N-631, son los únicos puentes en una carretera de rango nacional española en los que por la estrechez de sus tableros, inferior a cuatro metros, no permiten ser atravesados a la vez por dos vehículos en sentido contrario

En el Archivo Histórico Provincial de Zamora no hemos podido localizar la fecha exacta de inauguración del nuevo puente de La Estrella sobre el rio Esla. Según podemos ver en algunas fotografías a finales de 1933 todavía estaba en construcción, y nos confirman que no existe ningún documento que atestigüe en qué fecha se terminó la obra. Del mismo modo, una vez consultado el fondo de la Jefatura de Obras Públicas de Zamora, y a pesar de conservar su proyecto de construcción -Jefatura de Obras Públicas. Caja 161-, no hemos encontrado ninguna referencia sobre la recepción definitiva de las obras, que nos hubiera dado una aproximación cronológica a su puesta en servicio. Tampoco hemos localizado información dentro del propio fondo sobre una posible inauguración.

Igualmente, este puente se construyó como consecuencia de quedar el anterior puente de La Estrella de 1869, antes “Barca de San Pelayo”, anegado como consecuencia de la construcción de la presa de Ricobayo sobre el río Esla. El puente de La Estrella de 1934, se encuentra aguas arriba del antiguo de 1869, y tratando “solo en intenciones”, mejorar el tramo de la descatalogada carretera de Villacastín a Vigo, posterior carretera N-631.

El puente de la Estrella de 1934, junto con los del Tera y Ciervas, los tres en la carretera Nacional N-631, son los únicos puentes en una carretera de rango nacional española en los que por la estrechez de sus tableros, inferior a cuatro metros, no permiten ser atravesados a la vez por dos vehículos en sentido contrario. Al mismo tiempo, han tratado de subsanar nuestras autoridades “competentes” para descanso de sus conciencias el problema de la estrechez en el caso del puente de La Estrella con dos semáforos reguladores en ambos extremos de este anacrónico puente, se inauguraron ambos semáforos, el día 10 de abril de 2025.

Los trazados en azul intermitente que aparecen en las imágenes que insertamos sobre las posibles trayectorias de la carretera que subsanaría los múltiples problemas actuales, se basan, por ejemplo, en el caso del puente de Ciervas, para eludir curvas y permitir la velocidad en su tránsito

Los tres obsoletos puentes citados de la N-631 y, al igual que su zigzagueante trazado, deben ser sustituidos por otro puente y carretera acordes con el siglo XXI y necesidades de las comarcas de Sanabria, Aliste, Tábara y la olvidada provincia de Zamora, que así lo demandan. Los trazados en azul intermitente que aparecen en las imágenes que insertamos sobre las posibles trayectorias de la carretera que subsanaría los múltiples problemas actuales, se basan, por ejemplo, en el caso del puente de Ciervas, para eludir curvas y permitir la velocidad en su tránsito, por lo tanto habría que ensanchar los dos puentes -Tera y Ciervas-, y realizar una excavación de más de veinte metros, si no se quiere dejar un peligroso cambio de rasante.

Ubicación del puente sobre el Tera / LOZ

En el caso del licenciamiento del anacrónico puente de La Estrella son dos posibles trazados nuevos con un puente en la zona que se determine y donde presente mayor estrechamiento el río Esla; aquí también hay desniveles importantes de más de veinte metros, habiendo que estudiar distintas alternativas. La primera, cercana a Peña Coral, tiene la ventaja de ser más corta, pero habría que realizar un enlace con la N-630 y la autovía, además de evitar que afecte a las ruinas de Castrotorafe. La segunda trayectoria es más larga pero se podría aprovechar el enlace en Fontanillas de Castro, además, el vano sobre el río Esla es algo menor, unos ciento ochenta metros, frente a los trescientos metros que hay en la zona del puente de La Estrella. La imagen del mapa de fondo que hemos utilizado es del Sigpac.

Estas necesidades de carretera y puentes no se deben seguir tapando con mantas, como publicaba el periódico Heraldo de Zamora, el día 30 de noviembre de 1934, “Hoy por la mañana se despertaban en Zamora los más dormilones con la noticia que al pasar varios carros de los pueblos inmediatos por ambos puentes –el de Piedra y el de Hierro- había habido caídas a granel debido a las fuertes heladas; teniendo que poner mantas en el suelo para que las mulas pudieran pasar. De resultas de dichas caídas algunas caballerías resultaron heridas y otras con las patas rotas. También resultaron heridas dos mujeres llamadas, Benita García y Encarnación Losa, ambas con la dislocación de la pierna derecha al resbalarse y caer, motivo por lo que en el puente de Piedra se congregó gran cantidad de curiosos para ver poner las mantas para que las caballerías pudieran arrancar” * Heraldo de Zamora. 30/11/1934, p. 1.