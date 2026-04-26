Desde Perú, Colombia, Paraguay y Uruguay a una residencia en Sayago: cinco historias de necesidad y oportunidad

"Cuesta muchísimo trabajo encontrar gente para trabajar en los pueblos". La falta de mano de obra continúa poniendo en jaque servicios y sectores, como el de los cuidados, que se antojan vitales a la hora de garantizar el futuro del medio rural. Una realidad ante la que se erigen como auténticas tablas salvavidas Blanca (originaria de Perú), Ramona y María José (Paraguay), Andrea (Uruguay) y Gladys (Colombia).

Junto a la portuguesa Claudia, ellas engrosan más del 30% de la plantilla de la residencia "La Natividad" que da servicio a una treintena de usuarios en el municipio de Roelos de Sayago. Sus historias de vida se entretejen en una red de delicadas circunstancias, en muchos casos marcadas por la huida de países económicamente deprimidos a base de sacrificio, soledad e inimaginables dosis de resiliencia. Quizá pocas frases resulten tan clarividentes como la pronunciada por Tránsito Navarro, directora del centro y formadora de auxiliares de geriatría: "Yo me arrodillo ante ellas".

Blanca ya conocía lo que era residir en un pequeño municipio y "aunque desde los 9 años había vivido en Lima, ya lo extrañaba". Dio sola el paso de abandonar sus raíces y cruzar 9.000 kilómetros de continente y océano para "empezar de cero". Aunque que emprender una nueva vida alejada de su hijo y su hermana fue todo un ejercicio de nostalgia, "a medida que iba trabajando aprendía a encontrar su sitio". También a agradecer la acogida inicialmente brindada. La dulzura que desprenden sus palabras la canaliza en cada uno de los residentes hasta el punto de que "a veces les canto o les apapacho". Porque no todo se limita a los cuidados y la atención física, también hay que cuidar la mente y el alma. Y añade que prestar ese servicio social "le llena".

Sonríe María José confesando sus deseos: "Estoy pensando en sacarme el carnet para ir y venir a Zamora". Pese a llevar apenas cuatro años residiendo en el país, ha sabido aprovechar el tiempo porque "me he formado y he trabajado" como gerocultora, primero en Madrid y posteriormente en el municipio sayagués.

Andrea Bueno, monitoria procedente de Uruguay, abre la puerta a uno de los usuarios de la residencia de Roelos de Sayago. / Alba Prieto

La llegada a la provincia de Zamora fue, en el caso de Andrea, una cuestión de puro vínculo con su tierra natal. El colorido paisaje sayagués conquistó al matrimonio uruguayo hasta el punto de que apenas siete días les bastaron para poner, por segunda vez, mar de por medio tras 16 años de andadura canaria en Fuerteventura. La búsqueda de una vivienda disponible así como de un taller mecánico para su marido, no fueron tarea fácil en una comarca donde los inmuebles habitables son tan codiciados como escasos.

Lo que empezó como una propuesta sociocultural para sobrellevar las largas jornadas invernales en el pueblo tomó forma con su propia empresa ("Mano Sayaguesas"), para integrarse como monitora en las CEAS de Bermillo de Sayago y en el centro residencial. Reconoce que a sus 51 años "no esperaba que pudiera trabajar de lo que me gusta y que encima me paguen. Eso es la bomba".

Su trabajo no solo es necesario, sino valorado en una provincia en la que la dispersión territorial condiciona la llegada de profesionales, máxime en sectores como el sociosanitario o el de la construcción. En su faceta de responsable de la residencia, Tránsito procura que "recurso humano que funcione, no se vaya". En su faceta de 35 años como formadora, en no pocas ocasiones ha llegado a plantearse "quién enseña a quién" ante realidades tan duras como las que ellas han afrontado en sus países de origen. "Comparado esto es un paseo por las nubes".

tránsito Navarro, directora de la residencia y formadora en atención geriátrica. / Alba Prieto

Este crisol de nacionalidades ha encontrado su tándem perfecto en la oferta residencial impulsada en este municipio sayagués junto a los profesionales locales (conformados por Verónica, Maribel, Sheila, Oti, Marina, Mariano, Paulino, Berta, Elena, Argelina y Silvia), liderados por el alcalde y presidente de la fundación, Porfirio Gallego, y el concejal Germán Vicente. Un equipo que planta cara a los efectos colaterales que conlleva la despoblación y la dispersión territorial.