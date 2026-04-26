La Laguna de los Peces renace tras el devastador incendio del verano pasado

El verano de 2025 fue uno de los más desoladores para la historia de Sanabria. El 14 de agosto comenzaba el incendio que siguió ardiendo durante 69 días, quemando salvajemente el corazón verde de la provincia de Zamora, el Parque Natural del Lago de Sanabria y sierras Segundera y de Porto, uno de los espacios más bellos de nuestro país.

El resultado fue de varios miles de hectáreas quemadas, una docena de municipios evacuados, bosques y montes destruidos, fauna carbonizada y las gentes de los pueblos y los medios de extinción luchando sin descanso contra las llamas. El fuego se extendió a León, otra provincia que el verano pasado también sufrió graves incendios. La Región Leonesa de la que forman parte ambas provincias es una de las regiones de España más dañadas por los incendios, sin olvidar a Orense y Cáceres, otras provincias del oeste también duramente castigadas por el fuego.

El ganado vacuno vuelve a pastar en las inmediaciones de la Laguna de los Peces. / Cristina Manías

Han pasado ocho meses y la naturaleza, poco a poco, se va recuperando en algunas zonas. En otras tendrán que pasar decenas de años para que los bosques se recuperen totalmente, como en los cañones del Tera y del Forcadura. Muchos ya no volveremos a ver esos bosques en todo su esplendor, tal vez puedan verlos nuestros hijos.

Hace unos días recorrí el camino de subida a la Laguna de los Peces, uno de los escenarios del incendio, con el corazón en un puño, sin saber lo que me iba a encontrar. Fui parando en cada mirador de la carretera para observar el entorno del Lago de Sanabria desde arriba, para ver cómo habían afectado las llamas a este paisaje que siempre enamora a los visitantes. Aunque el lago sigue siendo un lugar de gran belleza, es inevitable comparar el antes y el después del incendio.

En primavera, diversas flores brotan en el entorno de la Laguna de los Peces, como la violeta diente de perro. / Cristina Manías

Al final de la carretera aparqué el coche y recorrí el sendero hasta la Laguna de los Peces. Las vacas pastaban tranquilamente en la pradera, dando al paisaje un aspecto bucólico y amable. Los terneros de pocas semanas o jatos, como los llamamos en esta tierra, constituían un objetivo fotográfico de excepción para los turistas. Un niño me empezó a contar ilusionado que las vacas eran suyas. Le dije que menuda suerte, que era un buen ganado. Se echó a reír y reconoció que era una broma, que ya le gustaría tener vacas y terneros. Su madre me aclaró que estaba emocionado, vivían en Madrid y el niño hasta entonces solo había visto vacas en los dibujos animados.

Unos adolescentes recorrían el sendero que lleva hasta la Laguna de los Peces. Me contaron que era la primera vez que venían a Sanabria y les estaba encantando el viaje. A medida que se acercaban a la laguna, su asombro iba en aumento, no esperaban un cuerpo de agua de semejante tamaño en una zona tan alta de la montaña. Me preguntaron si en verano la gente se podía bañar allí y les expliqué que en estas lagunas no está permitido el baño porque se puede dañar su delicado ecosistema. Esto me llevó a reflexionar sobre cómo habrán sido afectadas por el fuego, por el humo y por la acción de las cenizas. El fuego destruye, pero la ceniza que queda detrás también es muy nociva, modifica las propiedades del suelo y del agua, dañando gravemente el ecosistema.

La Laguna de los Peces está situada a 1.707 metros de altitud y en su entorno más cercano la vegetación consiste principalmente en pradera y matorral, por lo que la recuperación tras un incendio es más rápida que en zonas boscosas. Si bien los expertos tendrán que evaluar si se consigue recuperar toda la variedad de especies vegetales y animales que existía en el entorno antes del incendio

Fui observando el entorno. Todavía había espacios ennegrecidos por la acción del fuego y zonas de umbría donde aún permanecían restos de nieve parcialmente teñida de negro a causa de las cenizas.

Pero la primavera siempre sorprende haciendo que brote nueva vida y delicados narcisos, violetas diente de perro y azafrán silvestre crecían en los bordes del camino y en el entorno de la laguna, irguiéndose desafiantes entre la tierra calcinada. Era el atardecer y varios ánades reales llegaron volando hasta la superficie del agua, mientras un crepúsculo rosado caía sobre la montaña sanabresa.

Azafrán silvestre o crocus. / Cristina Manías

La Laguna de los Peces está situada a 1.707 metros de altitud y en su entorno más cercano la vegetación consiste principalmente en pradera y matorral, por lo que la recuperación tras un incendio es más rápida que en zonas boscosas. Si bien los expertos tendrán que evaluar si se consigue recuperar toda la variedad de especies vegetales y animales que existía en el entorno antes del incendio.

El entorno del Parque Natural, pese a las zonas quemadas, sigue teniendo un gran atractivo y hay parajes no tocados por las llamas, bosques intactos, rutas de senderismo con encanto y pueblos catalogados entre los más bonitos de España. Y el entorno de la Laguna de los Peces descrito en este artículo está recuperando toda su belleza. Toda Sanabria seguirá cautivando a cuantos la visiten

En la comarca de Sanabria, tras la acción devastadora del fuego, hay cambios porque hay zonas perdidas e irremediablemente dañadas. Aunque el Lago de Sanabria sigue siendo un lugar evocador y deslumbrante por el misterio de sus profundas aguas. El entorno del Parque Natural, pese a las zonas quemadas, sigue teniendo un gran atractivo y hay parajes no tocados por las llamas, bosques intactos, rutas de senderismo con encanto y pueblos catalogados entre los más bonitos de España. Y el entorno de la Laguna de los Peces descrito en este artículo está recuperando toda su belleza. Toda Sanabria seguirá cautivando a cuantos la visiten.

Pero esto no sirve de consuelo, porque ahora que se aproximan los meses cálidos, el peligro acecha y en Lubián ya hemos tenido el primer susto hace unos pocos días. En las comarcas zamoranas que han sufrido incendios en los últimos años nos preguntamos: ¿Qué va a pasar este verano? ¿Los responsables políticos dotarán a Zamora de medios y de personal suficiente para combatir el fuego? ¿Conseguiremos parar a tiempo los próximos incendios o tendremos que llorar de nuevo la pérdida de vidas humanas, de bosques, de animales, de pastos y de paisaje?