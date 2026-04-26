Juan Garrido Ferrero, el alistano que impulsó los comedores sociales en los pueblos de Zamora

Juan Garrido Ferrero fue el impulsor hace ya más de 25 años, de los comedores sociales de la tercera edad en la provincia de Zamora y en toda Castilla y León. Poco podía imaginar este ilustre alistano, innovador y muy buena gente, entonces alcalde de Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza y empleado de Iberdrola en el Salto de Ricobayo, que su apuesta marcaría un antes y un después en la mejora de la calidad de vida entre las personas más vulnerables del mundo rural en Castilla y León.

Juan Garrido Ferrero nacía un ya lejano día 27 de abril de 1945 en San Vicente de la Cabeza en el seno de una humilde y querida familia formada por su padre Alejandro (que falleció muy joven) y María, agricultores y ganaderos, y allí, a la vera del río Aliste, pasó la infancia y parte de su adolescencia hasta que con solo 16 años decidía convertirse en un alistano errante; corría el año 1961 cuando apostó por la emigración para buscarse la vida lejos de la tierra que le vio nacer.

Emigrante, como muchos alistanos

Su primer destino fue la costa de Cantabria trabajando durante tres meses en una cerámica de ladrillos. En plena adolescencia daba el salto a la empresa Elecnor (Electricidad del Norte) donde estuvo dos años, trasladándose luego a Madrid. En 1963, con solamente 18 años, ingresaba en Iberduero como jefe de grupo, yendo a Salamanca, donde también cumplió el servicio militar.

Juan Garrido Ferrero en su juventud. / Ch. S.

Tras cumplir con la mili y con la Patria, a su regreso, pasó a las denominadas grandes líneas, "Villarino-Francia", donde se mantuvo durante 18 años más como Inspector de Obras con residencia en el País Vasco (Bilbao).

Regreso a la provincia

En 1980 llegaba su primer traslado a tierras zamoranas, en este caso al Salto de Villalcampo en el río Duero y con posterioridad se asentaba ya definitivamente en el Salto de Ricobayo (Poblado del Esla de Muelas del Pan) hasta su jubilación. A nivel privado fue uno de los fundadores de la sociedad agroganadera "Suministros Domoga" en Alcañices. El 27 de enero de 1969 contraía matrimonio en la iglesia María Auxiliadora de Zamora con su amada novia Tomasa Casas Arias, nacida el 27 de febrero de 1948.

Boda de Juan Garrido y Tomasa Casas. A los lados, los padres de él. / Ch. S.

Fruto de la familia Garrido Casas nacieron María del Mar, María Jesús y Yolanda que le han dado tres nietos: Alba, Ainara y Alejandro. El sueño de Juan es que alguno de ellos sea médico pues él, desde niño, quería ser cirujano, pero la familia no tenía medios para pagarle los estudios.

Tomasa, maestra de profesión, comenzó a dar clase con 18 años en Linarejos (La Carballeda), dejó la docencia al casarse, pero luego volvió a dar clases en Santurce, Bilbao, Campogrande, Zamora capital (La Candelaria), Bercianos de Aliste, Fradellos, Abejera, Muelas del Pan y Tremor de Arriba en León (destino definitivo). Posteriormente pidió el traslado y tras dar clase a adultos en Tábara llegó el traslado definitivo a San Vicente de la Cabeza donde se jubiló.

Salto a la política

En 1983 Juan Garrido decide dedicar parte de su tiempo a la vida pública y que mejor manera de hacerlo que presentarse a alcalde de su Ayuntamiento de San Vicente de la Cabeza (Bercianos de Aliste, Palazuelo de las Cuevas, Campogrande).

El mismo reconoce que no fue fácil, ni difícil, fue "normal". Era el candidato de AP (Alianza Popular) y una de las bazas que se utilizó en su contra, cosas de la política, fue que era una persona que "me había pasado la vida trabajando fuera".

Con el tiempo no solo se demostraría que eso no era un hándicap sino incluso fue una ventaja pues regresaba a su pueblo un hombre que se había enfrentado con éxito al mundo fuera de él.

Ganó las primeras elecciones como candidato obteniendo cuatro concejales AP, frente a los tres que obtenía el PSOE. Comenzaba ahí una peculiar historia qué, sus logros así lo atestiguan, estaba llamado a convertirse en uno de los alcaldes más emblemáticos de la era democrática en Aliste y en España. Se presentó a siete comicios electorales y todos los ganaría por mayoría absoluta e incluso en tres ocasiones obtenía pleno, los siete ediles de la Corporación Municipal, lo cual le llevó a ser durante 28 años consecutivos alcalde de San Vicente de la Cabeza.

Juan Garrido Ferrero, el alistano que impulsó los comedores sociales en los pueblos de Zamora / Ch. S.

En 2024 en una visita institucional a Aliste, más concretamente a Rabanales, la entonces presidenta de la Diputación de Zamora, Pilar Álvarez Sastre, acompañada por el diputado de Cultura y Bienestar Social, José Luis Bermúdez Lorenzo, le propuso una idea que entonces por pionera podía incluso causar temor e incluso rechazo: crear y poner en marcha comedores sociales de la tercera edad para ayudar en la alimentación diaria a las personas que vivían solas en los pueblos. Fueron ellos los tres artífices del logro junto al secretario Ignacio Sanz de la Hoya.

Dicho y hecho. Juan Garrido Ferrero, un hombre y un alcalde adelantado a su tiempo, tomaba el testigo, asumía el riesgo y sin dudarlo se ofrecía a hacer la prueba para que el primero se abriera en sus municipios. Así nacía el primer comedor social de la tercera edad en Castilla y León en Bercianos de Aliste eligiéndose para su ubicación la antigua "Casa Concejo". A partir de ahí la historia es sobradamente conocida y digno es reconocerle su logro a Pilar y a José Luis, pero también a Juan, un hombre de mundo que apostó a todo o nada y acertó de pleno pues fue un éxito.

Juan Garrido Ferrero con su familia, vestidos de alistanos. / Ch. S.

Defensor de su tierra

Bercianos de Aliste tenía un puente de piedra y madera que se había caído. Un día de caza los bercianenses le mostraron su preocupación, interés y deseo de buscar una solución camino hacia Grisuela. Acompañado de varios vecinos se fueron a Zamora y el presidente de la Diputación, Luis Cid Fontán, que por aquel entonces solía ir a cazar a Fradellos junto a varios médicos, les escuchó y le pidió al ingeniero Pedro Álvaro que se pusiera manos a la obra con el proyecto y así lo hizo al día siguiente. Lo construyó Cemosa y costó una fortuna para la época: 8 millones de pesetas.

La ampliación, adecuación y mejora de la carretera ZA-P-1407 (Alcañices-Benavente) y de la ZA-P-1405 (Zamora -Mahíde) fueron dos de sus grandes luchas y defensas. Pero ambas compartían travesía por el "Camino del Calvario" de Bercianos y el primer proyecto preveía, frente a la "Fuente del Cura" (bar de Vicente), una calzada a la altura de la segunda planta, cosa que los vecinos ni el alcalde veían claro. Se presentó Juan Garrido en la Diputación de Zamora y visto que no había solución le dio una alternativa a Antolín Martín Martín: "Una de dos, o hacéis la carretera a la altura que pide Bercianos, como debe de ser, o mañana dimito como alcalde". Y así se hizo evitando lo que hubiera sido una auténtica barbaridad para el tráfico y para el pueblo.

Juan Garrido Ferrero, el alistano que impulsó los comedores sociales en los pueblos de Zamora

Llegó a al Alcaldía siendo consciente que en Aliste "partíamos de cero porque estaba todo sin hacer" y desde el primer momento, quizás ese fue su mayor éxito, tenía muy claro que "íbamos a trabajar juntos y unidos todos y por todos los pueblos y vecinos por igual" buscando el consejo, la colaboración y la participación de la gente y vaya si lo consiguieron: las redes de agua de uralita dieron paso al PVC y calles de tierra adecentadas con hormigón.

Su primera apuesta fue comenzar por el alumbrado público de Palazuelo y San Vicente y la pavimentación en Bercianos luego Campogrande y Bercianos, sin prisa, pero sin pausa. Infraestructuras básicas y servicios brillaron con luz propia durante sus 28 años de alcalde. Mejorando la calidad de vida en los pueblos para los vecinos y familias.

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Si a estas alturas ya nadie puede poner en dudas que Juan Garrido Ferrero fue un gran alcalde no menos lo fue como miembro, desde su fundación de la Mancomunidad de Servicios "Tierras de Aliste" de la que él fue además de fundador fue la piedra angular y su primer vicepresidente, lo mismos que del grupo de acción local Asociación para el Desarrollo de Aliste, Tábara y Alba (Adata). Juan Garrido Ferrero fue el primero en dar un paso al frente a la hora de defender los derechos de Aliste y los alistanos. Buena gente y buen alcalde.