Almaraz de Duero, manso refugio en el medio de tierras despejadas

Sonoro es el nombre de Almaraz que exhibe esta localidad zamorana situada a unos 18 kilómetros al oeste de la propia capital provincial. Debido a la existencia de otras poblaciones españolas homónimas, como la vallisoletana Almaraz de la Mota o la cacereña del Tajo, ahora tan pujante, precisó el añadido de un sobrenombre diferenciador. Éste fue “del Pan” hasta el siglo XIX, por integrarse en el histórico partido así designado; siendo cambiado posteriormente por “de Duero” al emplazarse bien cerca de tan importante río.

Centrando la atención en ese topónimo, es un vocablo de clara resonancia árabe, para el cual se le han buscado diversos significados. Según algunos estudiosos pudiera derivar de la expresión “al-mahart”, con la acepción de tierra de labor o labrantío. Otros han propuesto una procedencia de “almoarrax”, que equivaldría a planta o viña trepadora. Lo cierto es que desde la primera vez que aparece citado por escrito, allá por el siglo XII, figura ya con esa forma y no ha sufrido ningún cambio a lo largo de los tiempos.

Las tierras del término local se han visto holladas por los hombres desde épocas remotas. Quedan huellas de asentamientos castreños al menos en dos parajes diferentes. Uno de ellos, romanizado posteriormente, se halla contiguo con el pueblo y es un cerro denominado El Castillo. Labores agrícolas continuas han arrasado los posibles elementos defensivos que hubo de poseer, pero queda el recuerdo de haberse localizado por allí diversas monedas, con lo cual al arroyuelo inmediato se le denominó regato de los Ochavos. También aparecían fragmentos de cerámica. Se sabe que ese enclave fue reocupado entre los siglos V y VII.

Ayuntamiento de Almaraz de Duero. / J. S.

El otro recinto castreño se emplaza hacia el oriente, a escasos tres kilómetros de las casas y recibe el nombre de San Pelayo. Ocupa la cima de un otero rodeado por ásperos desniveles en casi todo su contorno, con roquedos cortados en vertical, los cuales se precipitan hacia el cauce del Duero que por ahí marca un cerrado meandro. El acceso sólo es relativamente franco por el lateral del noroeste. Debido a esas peculiaridades orográficas, es la propia naturaleza la que proporciona las defensas más eficaces. Allí se ubicó desde antiguo una ermita que estuvo en pie al menos hasta el siglo XIX. De ella permanecen restos de los muros, bien visibles, que aún marcan con claridad los solares que delimitaron. También subsiste algún sepulcro antropomorfo cincelado en la propia roca. Aunque estuvo consagrada al santo mártir gallego sacrificado en Córdoba, se veneró con más intensidad a San Gregorio Nacianceno, honrándole con una romería el 9 de mayo, que aún se sigue celebrando. Desde aquel lugar se dominan amplias panorámicas abiertas hacia todas las direcciones, destacándose el angosto tajo por el que discurre el río. Casi bajo los pies se ubica la central eléctrica de El Porvenir, la primera importante creada sobre el Duero, instalada entre 1902 y 1903.

De la Edad Media, tras la Reconquista y repoblación de estas tierras, perdura una confusa noticia, fechada a finales del siglo X o comienzos del XI que indica que el poderoso magnate Martín Froilaz donó una heredad que poseía en San Pelayo, dentro del término local, al monasterio de Sahagún. Sobre el momento de la fundación del actual pueblo nada se sabe. No obstante, aquel núcleo originario enseguida debió de adquirir cierta importancia, pues en el año 1175 recibe un primer fuero. El lugar debió de pertenecer al propio monarca, pues esa carta foral menciona al merino del rey. Tal documento fue otorgado por dos caballeros particulares, llamados Pedro Pérez y Fernando Cid, casi seguro que obedeciendo los mandatos del soberano, que por aquellos tiempos era Fernando II.

En la segunda mitad del siglo XIX se abrieron diversas minas de estaño en espacios locales, explotadas por empresas inglesas y alemanas. Se ubicaron en los escarpes ribereños con el Duero, en parajes al sur del pueblo, a unos tres kilómetros de las casas. Allí construyeron un poblado para el acomodo de los trabajadores y diversos edificios auxiliares de los cuales aún son perceptibles sus ruinas

Llegados al año 1210, el nuevo monarca, Alfonso IX, entrega la propiedad de Almaraz al obispo zamorano, a cambio de otros bienes. En ese tiempo el prelado era Martín Arias, el cual volvió a otorgar un segundo fuero de población a los residentes del lugar. Enseguida surgieron controversias entre la autoridad episcopal y ciertos personajes relacionados con el pueblo. Una de ellas tuvo lugar en 1224, protagonizada por Gutierre Pardo y su esposa doña María, debido a una heredad que ese matrimonio poseía en la “aldea” de Almaraz. El obispo, que entonces era Martín Rodríguez, alegaba que Gutierre debía de ser vasallo suyo y tenía que aportar el censo correspondiente, mientras que ese caballero sostenía que la referida finca la disfrutaba desde hacía más de 40 años y había cumplido sus deberes pecuniarios. Tras el planteamiento de un pleito, Gutierre consiguió que se reconocieran sus derechos.

Avanzando mucho en el tiempo, se sabe que en el año 1528 hubo un acuerdo entre el concejo local y el monasterio zamorano de Santa Marina del Burgo sobre aprovechamiento de pastos. Llegados a la Guerra de la Independencia, los franceses se llevaron toda la plata que poseía la iglesia local. Se perdieron así, entre otros objetos valiosos, el viril, la cruz parroquial, el incensario y dos cálices.

En la segunda mitad del siglo XIX se abrieron diversas minas de estaño en espacios locales, explotadas por empresas inglesas y alemanas. Se ubicaron en los escarpes ribereños con el Duero, en parajes al sur del pueblo, a unos tres kilómetros de las casas. Allí construyeron un poblado para el acomodo de los trabajadores y diversos edificios auxiliares de los cuales aún son perceptibles sus ruinas. La mina principal fue La Teresa, siendo las demás la de Jorqueras, la de Quiñón y el Pozo de Tramolayo. No estuvieron funcionando demasiado tiempo, pues en el año 1910 ya no estaba activa ninguna de ellas.

Cascada de las Pilas, en Almaraz de Duero. / J. S.

Vestigio de ese aprovechamiento extractivo es un túnel realizado para trasvasar las aguas del arroyo local a la zona del lavado de los materiales arrancados. Los caudales de ese curso acuático se precipitan por el cortado rocoso generando dos cascadas contiguas, muy pintorescas, que se precipitan a otras tantas balsas de las cuales toman el nombre de “Las Pilas” con las que se conoce al enclave. Para contemplar una de ellas hay que ascender por unas gradas de hierro clavadas directamente del lastrón pizarroso allí existente.

Centrados en el propio pueblo, su casco urbano ha sufrido una intensa transformación con la renovación de la mayoría de las viviendas y la construcción de otras nuevas. No obstante, se mantiene en parte la arquitectura tradicional, muy sobria, con paredes de mampostería pétrea completada con lienzos de tapial o de adobes en numerosos casos. Destacan las portaladas de acceso a los corrales. Existe una casa, en la calle Peñas, cercana a la Plaza, que conserva el horno tradicional, bien apreciable por el volumen semicilíndrico que presenta al exterior. A su vez, en el dintel de una de las ventanas cincelaron una inscripción con el año 1869, una cruz encima y a los lados dos estrellas de ocho puntas inscritas en discos.

Fuente de Almaraz de Duero. / J. S.

A pocos pasos se sitúa la fuente antigua, considerada como romana, tradicionalmente llamada el chariz, nombre que conserva la calle contigua. Su manantial queda protegido con una recia bóveda de medio cañón, provista a su vez de una cubierta a dos aguas dotada de una cuidada moldura a modo de alero. Todo ello está construido con sillarones un tanto irregulares y desgastados. En nuestros días el acceso hasta su depósito aparece cerrado con una especie de chapa, pero han instalado por delante una bomba manual para poder sacar el agua. Contó con un pilón anejo ahora desaparecido. En cuanto a su cronología, ciertos estudios sistemáticos sobre este tipo de estructuras se inclinan por negar la mencionada autoría romana, señalando al siglo XVII como la época probable de su hechura.

En el año 1780 se desplomó la bóveda de la nave, produciendo varias víctimas y en 1931 un nuevo derrumbe provocó la desaparición de la señalada bóveda del presbiterio, destruyendo en su caída el coronamiento del retablo principal

La iglesia, debido a su destacada envergadura, asoma por encima de los tejados de los edificios circundantes. Su titular es La Transfiguración del Señor o El Salvador. Por las formas que contemplamos debió de alzarse en el siglo XVI sobre los solares de un templo anterior románico, del cual perduró parte de sus muros, apreciable en el costado septentrional, ya que perduran algunos de los canecillos que sujetaron los aleros. El edificio actual posee una cabecera cuadrada, muy voluminosa, dotada de poderosos contrafuertes en las esquinas. A ella se le agrega una nave más larga pero de menor altura. Sobre el hastial de poniente se alza una espadaña de tres vanos que ha de proceder de alguna reconstrucción, ya que exhibe una serie de gruesos modillones, ahora sin uso, que antaño debieron de sujetar el piso de las campanas. En ese mismo lateral se abre la puerta, amparada por un corto porche de hechura contemporánea y positivo efecto estético. Tal entrada dispone de un arco de medio punto, muy moldurado, sobre el que se abre una hornacina en la que se cobija una estatua, suponemos que del titular, muy erosionada en nuestros tiempos. A su vez, en el costado del mediodía se adosa la sacristía, dotada de una ventana ornada con un marco formado por complejas volutas. También resulta muy peculiar el camerino poligonal agregado a la pared del naciente.

Iglesia de Almaraz de Duero. / J. S.

El interior se presenta amplio, luminoso y bien mantenido, con techumbres modernas. En las esquinas de la cabecera permanecen los arranques de una bóveda de crucería compleja ahora desaparecida. Y es que pese a la aparente fortaleza del edificio, sufrió diversos percances. En el año 1780 se desplomó la bóveda de la nave, produciendo varias víctimas y en 1931 un nuevo derrumbe provocó la desaparición de la señalada bóveda del presbiterio, destruyendo en su caída el coronamiento del retablo principal. Éste presenta formas barrocas, siendo realizada en 1735 la parte inferior y en 1768 el segundo cuerpo. Lo preside una imagen de vestir de la Soledad, quedando por encima la efigie titular del Salvador, talla de Juan de Montejo.

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