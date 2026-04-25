Veneración campestre en Quintanilla del Monte y Granja de Moreruela

La devoción a San Marcos y a la Virgen de los Montes Negros unieron este sábado a los municipios terracampinos de Granja de Moreruela y Quintanilla del Monte en sendas jornadas de hermanamiento que, como manda la tradición, se festejan acompañados de la explosión primaveral que en estos días ofrece el campo.

Este año, el calendario se alineaba para que Quintanilla festejara el día de su patrón en un sábado. La misa y posterior salida de la imagen del santo evangelista brindaron algunos de los momentos de mayor devoción de la fiesta mayor, que continuó con la tradicional bendición de campos para pasar a disfrutar de un refresco popular. Las peñas fueron las encargadas, ya en la tarde, de abrir el apetito con la Feria de la tapa para dar paso a la verbena popular.

Durante cuatro días se ha prolongado la programación festiva que se abría con la celebración de las vísperas y el disparo de cohetes. Ya el viernes, las peñas pusieron el toque de color y diversión con los originales disfraces que recorrieron las principales calles al ritmo de la música de charanga.

Este domingo, la programación cederá el protagonismo a los más pequeños con hinchables y juegos infantiles de 12 a 14 y de 17 a 19 horas y la actuación flamenca de Rafa "El Chaqueta".

Rogativa a San Marcos en Granja de Moreruela durante la romería de la Virgen de La Pedrera. / Cedida

Granja de Moreruela tampoco faltaba a su cita en el Puente Quintos para disfrutar de un día de romería con el sol brindando un más que bienvenido calor. La venta de velas, sombreros y pulseras animaban el ambiente previo a la misa, procesión y rogativa a San Marcos a los pies del pequeño templo dedicado a la imagen mariana. Intenso sábado festivo que continuaba al ritmo de un baile vermú, de las piraguas surcando el río Esla y los juegos acuáticos, como anticipo al momento cumbre: el encuentro del Niño de la Bola con la Virgen, reverencias mediante.

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Para la jornada de mañana domingo, Granja cogerá la exposición itinerante "Imagen=A Iguales" de la Federación de Asociaciones de Mujeres Ruales (Fademur) junto a la inauguración de un mural. El programa festivo concluirá con un vermú y las pedaladas para recorrer las tres fuentes.