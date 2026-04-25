Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras del Museo de Semana Santa de ZamoraGobierno de Castilla y León: negociaciones PP-VoxPasos adelante para Monte la Reina (Toro, Zamora)CB Zamora y el play-off
instagramlinkedin

Medio Ambiente

Solicitan la tala de pinos de la urbanización de Obras Públicas en Puebla de Sanabria

Los vecinos han comunicado a la Junta de Castilla y León el riesgo de caída de árboles sobre casas colindantes

Pinos de la urbanización que los vecinos piden que se talen.

Pinos de la urbanización que los vecinos piden que se talen.

Araceli Saavedra

Puebla de Sanabria

Vecinos del parque de vivienda de Obras Públicas han solicitado a la Consejería de Fomento la tala de los pinos situados en el jardín de la urbanización. Los árboles suponen un riesgo real de caída sobre la primera fila de viviendas, cuando hay fuertes rachas de viento. Uno de los pinos ha agrietado el muro del recinto con riesgo de caída.

El parque de juegos precisamente está situado en esta zona de arbolado de la urbanización de la que es titular el Gobierno autonómico. Hay riesgo de caída también de las ramas, porque no se hace una poda, sobre la zona de juegos. Las raíces de los pinos también están afectando a las canalizaciones de las viviendas.

Los vecinos se quejan también de baches en los viales, eso en lo que respecta al exterior de las viviendas, porque en el interior, los inquilinos que pagan la renta se han encontrado problemas sobre todo en el funcionamiento de calderas y salidas de humos.

Noticias relacionadas y más

Además de pagar el alquiler se les está cobrando una cantidad de "15 euros" por mantenimiento de zonas comunes y seguro de las viviendas, que aún están en periodo de garantía, tras la reforma realizada a través de Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis investigados por fraude alimentario en Zamora: hacían pasar quesos industriales por artesanales
  2. La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez
  3. Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
  4. Los jóvenes se lo piensan muy detenidamente antes de incorporarse': las ayudas al ovino en extensivo se demoran hasta 4 años
  5. La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
  6. Herida una mujer de unos 40 años tras chocar contra un ciervo en la carretera de Villardeciervos
  7. El Museo de Semana Santa de Zamora coge forma a un año de la terminación de las obras
  8. Presunto robo con violencia a una mujer en la entrada de Morales de Toro

Atención alérgicos de Zamora: el polen de gramíneas entra en acción

Solicitan la tala de pinos de la urbanización de Obras Públicas en Puebla de Sanabria

Gallegos del Río libera del pago de impuestos a los vehículos históricos

Mombuey renueva el alumbrado de su iglesia y de la torre templaria, monumentos históricos de la villa

El "martirio de las telecomunicaciones" vuelve a azotar Aliste: al menos dos pueblos llevan casi una semana sin cobertura ni Internet

Cobadu impulsa la innovación en el cultivo forrajero

Zamora recibirá 2,5 millones de euros del Fondo de Cohesión Territorial de la Junta para reforzar servicios públicos en el medio rural

El consejero de la Presidencia afirma en Zamora que PP y Vox negocian "sin prisa, pero sin pausa" el nuevo Ejecutivo en Castilla y León

El consejero de la Presidencia afirma en Zamora que PP y Vox negocian "sin prisa, pero sin pausa" el nuevo Ejecutivo en Castilla y León
Tracking Pixel Contents