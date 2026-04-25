Solicitan la tala de pinos de la urbanización de Obras Públicas en Puebla de Sanabria

Vecinos del parque de vivienda de Obras Públicas han solicitado a la Consejería de Fomento la tala de los pinos situados en el jardín de la urbanización. Los árboles suponen un riesgo real de caída sobre la primera fila de viviendas, cuando hay fuertes rachas de viento. Uno de los pinos ha agrietado el muro del recinto con riesgo de caída.

El parque de juegos precisamente está situado en esta zona de arbolado de la urbanización de la que es titular el Gobierno autonómico. Hay riesgo de caída también de las ramas, porque no se hace una poda, sobre la zona de juegos. Las raíces de los pinos también están afectando a las canalizaciones de las viviendas.

Los vecinos se quejan también de baches en los viales, eso en lo que respecta al exterior de las viviendas, porque en el interior, los inquilinos que pagan la renta se han encontrado problemas sobre todo en el funcionamiento de calderas y salidas de humos.

Además de pagar el alquiler se les está cobrando una cantidad de "15 euros" por mantenimiento de zonas comunes y seguro de las viviendas, que aún están en periodo de garantía, tras la reforma realizada a través de Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León (Somacyl).