Sayago denuncia la carencia de oncólogos en Zamora, especialidad que requiere un "pronto diagnóstico"

La plataforma en defensa de la sanidad pública de Sayago ha denunciado públicamente la falta de oncólogos en Zamora, que evidencia la carencia de una plantilla estable de médicos especialistas que puede tener "trágicas consecuencias", aunque también ha condenado públicamente la reciente agresión a un médico del servicio de Urgencias del Hospital Virgen de la Concha en la capital.

Ambas cuestiones han centrado el manifiesto leído este sábado en la 214 concentración celebrada este sábado, en la que la plataforma ha cuestionado que la plantilla de siete especialistas de oncología se haya reducido a cinco y, en verano, se limitará a tres. Esta carencia, como remarca el colectivo, afectará a una especialidad en la que "la prontitud del diagnóstico y el posterior abordaje clínico puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso", al margen de que puede "suponer mucho dolor y tener trágicas consecuencias".

Durante la concentración, la plataforma también ha condenado la agresión a un médico de Urgencias por parte de un paciente y que califica de "intolerable", a la vez que ha deseado una pronta recuperación al facultativo. En este sentido, ha incidido en la importancia de "cuidar a quienes nos cuidan" y de "luchar" para que puedan desarrollar su labor en las mejores condiciones. Por este motivo, insistió en la necesidad de tratar a todos los profesionales con empatía y respeto.

Además, aseguró que tanto los sanitarios como los pacientes "somos los damnificados" por las decisiones que se adoptan "en lejanos despachos y por personas que lo único que buscan es una rentabilidad económica donde debería haber un servicio público".

Por otra parte, la plataforma ha vuelto a recordar que la sanidad pública es un elemento de cohesión social y, por tanto, garantizar el acceso universal a la salud, con independencia del poder adquisitivo y del lugar de residencia, "ha demostrado que es la mejor medida para atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Por este motivo, el colectivo sigue exigiendo medidas sencillas, pero importantes para los pueblos de la zona básica de salud de Sayago, tales como que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, con independencia del número de cartillas, o que las consultas se pasen en días y horas que conozcan todos los vecinos, así como eliminar la cita previa.

Por último, la plataforma ha recordado que la despoblación se combate manteniendo los servicios públicos para evitar más despoblación y el "desastre humano, económico y medioambiental" de comarcas como Sayago.