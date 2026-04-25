Mombuey renueva el alumbrado de su iglesia y de la torre templaria, monumentos históricos de la villa

El Ayuntamiento de Mombuey ha completado las obras de renovación de alumbrado del entorno de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, centro monumental de la villa, con sustitución y ampliación de puntos de luz.

El alcalde José Castedo Bobillo, precisó que además se ha ejecutado la mejora de la iluminación exterior de la torre templaria, el principal monumento del municipio y reconocido como Monumento Nacional desde 1931.

Las mejoras en el entorno de la plaza incluyen la instalación de una nueva cartelería informativa sobre la villa y su historia. Los paneles disponen de código QR para su lectura desde dispositivos móviles.

La señalética que marca el Camino de Santiago Mozárabe-Sanabrés que cruza el pueblo ha sido realizada en madera y donada por un vecino de Mombuey, marcando el recorrido a los peregrinos.

Nueva señalética del Camino de Santiago en Mombuey. / A. Saavedra

El Ayuntamiento tiene en marcha otras actuaciones para este ejercicio y el siguiente. Entre estas obras está la sustitución de los últimos tramos de tuberías de uralita del abastecimiento público estarán finalizadas para 2027, dentro de las obras de Planes Provinciales. Ese último tramo discurre entre el tanatorio de la localidad y el cuartel.

El alcalde señaló además que el Ayuntamiento "está pendiente de la subvención de REDES de la Diputación Provincial para sustituir la canalización de la margen derecha de la Nacional 525" en sentido decreciente dirección Benavente por la vía de servicio hasta la panadería.

La ayuda concedida asciende a 27.254 euros, aunque previsiblemente el Ayuntamiento tendrá que destinar fondos propios para concluir la obra. La mejora de la vía de servicio que se reclamó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible está sin respuesta por el momento.

Mombuey completa las obras de renovación de alumbrado y cartelería en la torre templaria

En el anejo de Valparaíso se destinaran los 8.000 euros de Planes Provinciales de 2026 a pavimentación. En el casco urbano de Fresno la actuación será para mejora de abastecimiento, una inversión de unos 15.000 euros de ayuda de la Diputación y fondos municipales.

Con fondos del Ayuntamiento se ha ejecutado la mejora de alumbrado y solado en el parque infantil, con suelo antigolpes y una nueva mesa de ping-pong, además de la limpieza y mantenimiento de vegetación del entorno de la zona de recreo del Parque de la Alameda para niños y adultos.