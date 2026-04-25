Gallegos del Río libera del pago de impuestos a los vehículos históricos

El Ayuntamiento de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Flores, Puercas, Tolilla y Lober) libera del pago de impuestos a los vehículos de aquellos vecinos empadronados en el municipio que fueron matriculados antes del año 1995 y que justifiquen reunir los requisitos exigidos por la ley para que puedan ser considerados como históricos.

Así lo aprobó la Corporación Municipal a propuesta del alcalde, Pascual Blanco Martín, dando luz verde a una nueva ordenanza fiscal reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualquiera que sea su clase y cilindrada.

No estarán sujetos a este impuesto aquellos vehículos que, habiendo sido dados de baja en los registros por la antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones, certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

La nueva ordenanza de Gallegos del Río establece la bonificación del 100% sobre la cuota del impuesto para los vehículos históricos, teniendo tal consideración aquellos que cuenten con una antigüedad mínima de 30 años, contados a partir de la fecha de su matriculación.

El alcalde, Pascual Blanco (izquierda) con el vicepresidente de la Diputación, Víctor López de la Parte. / Ch. S.

No obstante, para ser reconocido y considerado como un vehículo histórico debe de tratarse de un modelo que haya dejado de fabricarse y no haber sufrido modificaciones técnicas significativas que alteren su originalidad, a no ser que dichas variaciones fueran habituales de la época. Condiciones que aseguran que el vehículo mantenga su autenticidad y represente adecuadamente la época en que se ha fabricado. En cuanto al valor cultural y patrimonial para ser considerado como tal puede estar incluido en el Inventario General de Bienes Muebles del Patrimonio Histórico Español, haber sido declarado Bien de Interés Cultural y haber pertenecido a una personalidad relevante. Estas características subrayan la importancia del coche histórico desde una perspectiva cultural y patrimonial.

La primera vez que llegó un coche al municipio fue a principios del siglo XX, cuando un apuesto mozo de Flores, el "Tío Ángel", regresó de su migración en Cuba y, para sorpresa y admiración de sus paisanos, se presentó con un coche en el pueblo donde durante toda su vida regento el conocido como "Bar de Nicomedes".

Primeros coches

En el municipio de Gallegos del Río uno de los primeros vehículos en llegar fueron las históricas furgonetas DKW, un vehículo comercial ligero Mercedes Benz N13000 manufacturado por la filial española Imosa (Industrias del Motor Sociedad Anónima) en la fábrica que la marca tenía en Vitoria (País Vasco) con una carrocería por Fisssore en 1963 y con capacidad de carga máxima de mil kilos, más el conductor, y una velocidad máxima de 100 kilómetros por hora. Mucha velocidad para aquella época en que ni siquiera existía la carretera asfaltada de "El Sierro" que conexiona Gallegos del Río (Valcuevo) con la Nacional 122.

En Gallegos del Río histórica fue la DKW de la familia de Manolo Carbajo, una furgoneta de color azul con una franja blanca que sería el primer transporte de viajeros por carretera desde dicho pueblo hasta Zamora capital, con parada en la "Puerta de la Feria", frente a la "Fonda Codesal". Para cogerla, los vecinos de los otros seis pueblos tenían que desplazarse andado hasta Gallegos del Río. Otra furgoneta DKW fue la de Jacinto Santos cuando regentaba un bar en Valer de Aliste. Hablar de vehículos históricos en el municipio de Gallegos del Río, en este caso autocares, es hablar de la familia López Ratón ("La Viuda") que allá por 1957 adquirían la Línea Regular de Viajeros de Zamora a Carbajales, que luego se extendería a Muga, Losacino y Vegalatrave colaborando los propios vecinos a prestación personal para habilitar la carretera: echar la piedra y la tierra.

En una tercera fase llegaría hasta su pueblo de Domez donde también los vecinos tuvieron que abrir la senda a la prestación personal. En 1979 nacía la actual línea regular de transporte por carretera Zamora-Pobladura que extendía sus servicios a Gallegos, Valer, Bercianos, San Vicente, Palazuelo y La Torre.

Los artífices de esta ampliación fueron en el entonces senador de la Unión de centro Democrático, Luis Rodríguez San León, y el alma mater de la empresa, Manuel López Ratón (3 de diciembre de 1926), que tomaba las riendas de la familia tras fallecer su padre, Cándido, en 1944 casado, con Teresa Ratón, de ahí que a su empresa se le conociera como la de "La Viuda".