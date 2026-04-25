El corazón de Otero de Sariegos, pueblo deshabitado desde 2003, vuelve a latir en la fiesta de San Marcos

Como cada 25 de abril, festividad de San Marcos, el pueblo de Otero de Sariegos ha recobrado este sábado parte de la vida que llenaba sus calles antes de que su último morador decidiera abandonarlo en noviembre de 2003.

Cerca de 300 personas se congregaron en una fiesta entrañable, que se desarrolló en un ambiente de hermandad y esperanza, ante los primeros pasos que el Ayuntamiento de Villafáfila, al que pertenece la pedanía, en colaboración con la asociación Amigos de Otero, ha impulsado para evitar que desaparezca tras más de dos décadas de abandono.

La jornada propició el emotivo reencuentro de personas vinculadas al pueblo, a las que arroparon sus amistades, conscientes de la importancia de una fiesta muy especial para los descendientes de Otero de Sariegos, en la que los recuerdos dieron paso a una emoción difícil de contener.

La fiesta fue inaugurada con la concentración de los participantes, amenizada por el grupo "Gaita y Más" que marcó el ritmo de la celebración. Acto seguido, compartieron una paellada y, tras una animada sobremesa, la iglesia de San Martín de Tours acogió la misa oficiada por el párroco, Fernando Ruiz.

A continuación, los asistentes participaron en la tradicional procesión en la que portaron a hombros la imagen de la Virgen de la Paloma. En el marco del desfile también tuvo lugar la bendición del campo, el popular "levantamiento" del pendón, que ha sido restaurado recientemente, y la entonación de la Salve.

Antigua fuente

Durante el recorrido, los asistentes pudieron admirar el resultado de la restauración del antiguo "pilón" ejecutada por los siete alumnos del programa mixto de formación y empleo, fuente que se ha convertido en un "símbolo" del proceso de recuperación iniciado para convertir Otero de Sariegos en un lugar con memoria y con futuro.

De hecho, el alcalde de Villafáfila, Antonio Rodríguez, reconoció que el proyecto diseñado para el pueblo, que no consiste en rehacerlo, sino en proteger y en conservar lo que queda en pie, ha generado una corriente de ilusión que en la fiesta de San Marcos se percibía en la mirada de los asistentes a una jornada, en la que ha vuelto a latir el corazón de Otero de Sariegos.