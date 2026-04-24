Zamora recibirá 2,5 millones de euros del Fondo de Cohesión Territorial de la Junta para reforzar servicios públicos en el medio rural

La provincia de Zamora recibirá casi 2,5 de los 20 millones de euros del Fondo de Cohesión Territorial de la Junta para el presente ejercicio, ayudas que permitirán reforzar los servicios públicos en el medio rural.

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha presentado este viernes en La Hiniesta los detalles del nuevo programa de subvenciones, del que podrán beneficiarse más de 2.200 municipios para ejecutar obras de interés general, que además favorecerán la creación de empleo y contribuirán a fijar población.

Acompañado por el director de Administración Local de la Junta, Emilio Arroitia; el presidente de la Diputación Provincial Javier Faúndez; el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada y el alcalde de La Hiniesta, Ricardo Casas, el consejero de la Presidencia expuso en la presentación la distribución del Fondo de Cohesión Territorial correspondiente al ejercicio 2026 y destacó que es una “herramienta” dirigida a todos los municipios con menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, que además permite reforzar la equidad entre provincias y garantizar la igualdad de oportunidades en el conjunto de la comunidad.

Por tanto, según González Gago, con el Fondo de Cohesión Territorial la Junta refuerza su apuesta por un modelo de financiación local que se basa en la igualdad, la solidaridad territorial y la colaboración entre administraciones, con la intención de mejorar la calidad de vida de los vecinos del medio rural.

En total, como remarcó González Gago, un total de 2.232 municipios, el 99,3% del total de Castilla y León, podrán optar a estas ayudas de las que se beneficiarían un total de 1.130.173 personas. Las subvenciones deberán destinarse a financiar inversiones en infraestructuras y equipamientos municipales de carácter general, tales como la mejora de calles, de la red de abastecimiento de agua, edificios municipales o la renovación del alumbrado público, entre otras actuaciones.

Por otra parte, el consejero de la Presidencia recalcó que el Fondo de Cohesión Social mantiene para este año la dotación de 20 millones de euros que, con la participación de las Diputaciones y de los Ayuntamientos en la financiación de los proyectos, permitirá movilizar unos 33,2 millones de euros en inversiones reales.

Para el reparto de los fondos se ha determinado que los 2.008 municipios con menos de 1.000 habitantes reciban cerca de 9,8 millones de euros. Las actuaciones de mejora de los servicios públicos impulsadas en los citados municipios serán sufragadas al 50% por la Junta, mientras que la Diputación aportará el 25%, el mismo porcentaje que asumirán los Ayuntamientos. En el caso de los 224 municipios que cuentan con una población de entre 1.000 y 20.000 habitantes recibirán cerca de 10,2 millones de euros, de los que la Junta sufragará el 75% del gasto y el 25% restante será aportado por los Ayuntamientos.

Criterios de corrección

De otro lado, González Gago destacó que en el reparto de las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial se volverán a aplicar criterios de corrección vinculados al desempleo y a la despoblación, con el objetivo de favorecer a aquellas provincias de la comunidad con mayores dificultades demográficas y económicas.

Al aplicar estos dos factores correctores, que pretenden favorecer la igualdad, las provincias más beneficiadas del reparto de fondos son Soria, que recibirá un 102% más que lo que percibía a través de los mecanismos ordinarios de financiación local, mientras que en el caso de Zamora el incremento alcanza el 33%. Ávila y Palencia son las otras dos provincias que se beneficiarán de los criterios de corrección con un 12% y un 19% más de ayudas que en anteriores convocatorias.

Como novedad, este año la Junta también aplicará una simplificación administrativa del Fondo de Cohesión Territorial y se consolida el silencio positivo en la validación de inversiones municipales. De esta manera, si un Ayuntamiento que ha planteado una solicitud no recibe en 15 días hábiles un escrito con observaciones, la petición de ayuda se entenderá como aprobada.

Del mismo modo, se facilitarán los procesos de justificación de las inversiones mediante mecanismos de redistribución automática, por lo que las entidades locales podrán destinar remanentes presupuestarios a otras inversiones también financiadas mediante el Fondo de Cohesión Territorial, lo que permite que puedan disponer del 100% de los recursos que les corresponden.

El consejero de la Presidencia también recordó que, en el caso de la provincia de Zamora, el Fondo de Cohesión Territorial ha supuesto inversiones por valor de casi 10 millones de euros entre los años 2022 y 2025. Además, se refirió al municipio anfitrión de la presentación de las ayudas, La Hiniesta, y precisó que en los últimos cuatro años ha recibido más de 28.000 euros procedentes del Fondo de Cohesión Territorial, lo que ha permitido movilizar inversiones superiores de 57.000 euros. En la nueva convocatoria, La Hiniesta recibirá cerca de 7.000 euros de la Junta, a los que hay que sumar las aportaciones que realizarán la Diputación Provincia y el Ayuntamiento de la localidad.

Inversiones en la provincia

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zamora resaltó la importancia del Fondo de Cohesión Territorial para la provincia de Zamora y, a modo de ejemplo, recalcó que la colaboración entre la Junta y la institución provincial en los dos últimos años ha permitido desarrollar 469 proyectos, que han sumado inversiones por valor de más de 6,5 millones de euros. Faúndez también incidió en que las actuaciones que se ejecutan en la provincia comparten un denominador común: mejorar los servicios de los pueblos y la calidad de vida de las personas que los habitan.

Recordó el presidente de la Diputación que para solicitar las ayudas del Fondo de Cohesión Territorial los Ayuntamientos deben cumplir dos requisitos, tener el presupuesto en vigor y haber rendido la última cuenta general. Además, subrayó que desde el año 2022, el Fondo de Cohesión Territorial ha permitido ejecutar importantes inversiones en pueblos de la provincia relacionadas con la mejora de la eficiencia energética, la pavimentación, el saneamiento, el alumbrado o el mobiliario urbano, al margen de otras obras.

En la presentación de la nueva convocatoria de ayudas, el alcalde de La Hiniesta, Ricardo Casas recordó que con los fondos recibidos se han ejecutado diversas actuaciones en el municipio, tales como la mejora de la eficiencia energética del consultorio médico, aunque también se han llevado a cabo mejoras en calles, alumbrado público y en accesibilidad, por la elevada edad de muchos de los vecinos del pueblo.

Además, agradeció a la Junta y a la Diputación el esfuerzo que realizan para que los servicios que se prestan en el medio rural sean de la misma calidad que en las ciudades y que cada vez demandan más los vecinos, cuando los “recursos son muy limitados”. Por este motivo, instó a la Junta y a la Diputación a que incrementen la dotación de las ayudas y que, a su vez, se reduzca la aportación que deben realizar los municipios.