Ultimátum de Villamor de Cadozos a la CHD: acudirá a la Fiscalía si no se ejecuta con urgencia la limpieza de la rivera

Más de 16 meses llevan los vecinos de la localidad sayaguesa de Villamor de Cadozos alzando formalmente la voz para reclamar la urgente e inmediata limpieza y mantenimiento de su rivera, no solo colapsada por la maleza sino afectada por problemas de contaminación derivados de la rotura de las tuberías de desagüe. En 20 años no ha habido mantenimiento alguno, como tampoco llegan las respuestas institucionales. Advierten que "no nos vamos a conformar porque nuestra responsabilidad es impulsar una solución", por lo que anticipan su próximo paso: acudir al Ministerio Fiscal.

Un ultimátum que han trasladado a la máxima responsable de la Confederación Hidrográfica del Duero en un nuevo escrito registrado en la jornada de ayer, 23 de abril, y en el que se le otorga un plazo de 15 días para contestar al requerimiento formal. La petición –formulada a través de la asociación que reúne a medio centenar de vecinos– es clara e insta al organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a inspeccionar la rivera, adoptando las medidas necesarias para la limpieza del cauce y eliminación de los vertidos e interviniendo en la red de saneamiento para evitar nuevos episodios de insalubridad. Por último, exigen ser informados de todas aquellas actuaciones realizadas o previstas.

Una advertencia que realizan "en defensa del interés general, del medio ambiente y de la salud pública" a tenor de la inacción institucional y la falta de permisos que colapsan el resto de competencias. Es el caso de la red de saneamiento que, pese a dependen del consistorio municipal, está condicionado al visto bueno de la CHD.

El problema subyacente ya huele, literalmente hablando. La acumulación de la vegetación en el cauce de la rivera en pleno casco urbano ha derivado en inundaciones "significativas con daños en viviendas y fincas, sin que hasta la fecha se haya intervenido para evitar que la situación (vivida en 2022) vuelva a repetirse". Una problemática recurrente en épocas de lluvias a la que se suma el vertido de aguas fecales al dominio público hidráulico.

Cauce de la rivera próximo a varias huertos en Villamor de Cadozos. / Cedida

Los "olores persistentes" ponen a los vecinos en alerta ante el potencial foco de infecciones derivado del uso de estas aguas para abastecer los huertos particulares ante la falta de funcionamiento de la depuradora.

Las responsabilidades medioambientales no son menores, como recuerda la asociación al apuntar en su escrito que la existencia de vertidos sin el debido tratamiento "puede constituir una infracción administrativa grave" por parte de la CHD al asumir las funciones de administración, control, protección y policía de los cauces públicos.

En los reiterados escritos se describe el estado de "colapso vegetal" derivado de una "falta de mantenimiento" y "desatención sistemática" hasta el punto de convertir el cauce natural en un punto "intransitable".

Las repercusiones se extienden al ecosistema local con la desaparición de fauna autóctona y la llegada del calor, con la vegetación (en muchos casos seca y acumulada hasta el punto de colapsar los ojos del puente) amenazando en caso de incendio. Una situación que los vecinos han puesto en conocimiento de la Subdirección General de Prevención de la Contaminación (dependiente del departamento liderado por Sara Aagesen), la Diputación de Zamora y el Ayuntamiento de Bermillo de Sayago del que dependen directamente.

Lamentan que "por una cosa o por la otra no se está solucionando un problema" de "extrema gravedad", por lo que instan a los organismos e instituciones competentes a asumir sus responsabilidades garantizando una solución "rápida y efectiva" antes de acudir a la vía legal.