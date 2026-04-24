El "martirio de las telecomunicaciones" vuelve a azotar Aliste: varios pueblos suman casi una semana sin cobertura

"El pueblo al que accede está apagado o fuera de cobertura en estos momentos". Es precisamente lo que están sufriendo los vecinos de varios pueblos de la comarca de Aliste que suman casi una semana incomunicados. Es el caso de localidades como Fradellos que no disponen de señal móvil, como tampoco de línea fija ni de internet, lo que se traduce en una importante limitación a la hora de desarrollar la vida diaria de sus moradores.

El Ayuntamiento de Rabanales, el mismo que en 2021 impulsó la famosa campaña "pueblos apagados", ha vuelto a denunciar el mismo "martirio de las telecomunicaciones" que, avisa, impiden el normal funcionamiento de las empresas que operan en las zonas afectadas, así como la comunicación de los vecinos.

Una situación a la que se suma la incertidumbre , dado que las respuestas ofrecidas por las operadoras de internet (Movistar y Fibritel) al consistorio alistano no han clarificado cuándo volverá a restablecerse la línea. La incidencia ya ha sido puesta en conocimiento de la Subdelegación del Gobierno.

La desconexión digital es especialmente sensible para las familias con personas mayores o dependientes residiendo solas, algunas de las cuales carecen de conexiones alguna "porque el teléfono por cobre ya no existe y únicamente es mediante fibra óptica", recuerda el consistorio.

Amén del aislamiento social que complica el acceso a servicios básicos como la atención asistencial, estas incidencias en la red se traducen en pérdidas para las industrias de la zona como la planta micológica "Gabemar" que no ha podido realizar muchas de sus gestiones desde hace una semana ante la imposibilidad de conectarse.

En este sentido, el alcalde pedáneo de Fradellos, Agustín Gabella, reclama "un servicio digno, como en el resto del país o cualquier otro municipio".