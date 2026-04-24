Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Obras del Museo de Semana Santa de ZamoraGobierno de Castilla y León: negociaciones PP-VoxPasos adelante para Monte la Reina (Toro, Zamora)CB Zamora y el play-off
instagramlinkedin

El consejero de la Presidencia afirma en Zamora que PP y Vox negocian "sin prisa, pero sin pausa" el nuevo Ejecutivo en Castilla y León

Luis Miguel González Gago asegura que el objetivo prioritario de las conversaciones entre ambas formaciones en "conseguir un gobierno estable y duradero" para el nuevo mandato

Luis Miguel González Gago, en un acto celebrado este viernes en La Hiniesta.

Luis Miguel González Gago, en un acto celebrado este viernes en La Hiniesta. / Alba Prieto

M. J. Cachazo

"Se está trabajando sin prisa, pero sin pausa". Con estas palabras, el consejero de la Presidencia en funciones de la Junta, Luis Miguel González Gago, se ha referido en Zamora a las negociaciones entre el PP y Vox para cerrar un acuerdo y constituir el nuevo Ejecutivo en Castilla y León.

Tras los pactos sellados por ambos partidos para gobernar Extremadura y Aragón, la negociación en Castilla y León sigue abierta y, como precisó González Gago, la intención de ambas formaciones políticas es "conseguir un gobierno estable y duradero durante la legislatura" y que permitirá, desde la responsabilidad, "dar cumplimiento al mandato ciudadano que, con sus votos, ha manifestado cuál es la voluntad de gobierno dentro de la comunidad".

Insistió el consejero de la Presidencia en que por parte del PP y de Vox se sigue trabajando para cerrar un acuerdo, negociación en la que "lo que hay que mirar no es tanto la rapidez o inmediatez, sino en que realmente satisfaga a los dos partes y estén cómodas en el gobierno" de Castilla y León.

Noticias relacionadas y más

Por el momento, PP y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar conjuntamente en Extremadura y Aragón, mientras que en Castilla y León ya se ha dado un primer paso en la negociación con un pacto para la constitución de la Mesa de las Cortes que recuperan los populares, ya que será presidida por el secretario general del PP en la comunidad, Francisco Vázquez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Seis investigados por fraude alimentario en Zamora: hacían pasar quesos industriales por artesanales
  2. La Plaza Mayor de Zamora se llena para escuchar a Leire Martínez
  3. Estos son los supermercados que encontrarás abiertos en Zamora este 23 de abril, fiesta en Castilla y León
  4. Los jóvenes se lo piensan muy detenidamente antes de incorporarse': las ayudas al ovino en extensivo se demoran hasta 4 años
  5. La fiesta de San Marcos reunirá en este pueblo deshabitado de Zamora a más de 250 personas
  6. Herida una mujer de unos 40 años tras chocar contra un ciervo en la carretera de Villardeciervos
  7. Presunto robo con violencia a una mujer en la entrada de Morales de Toro
  8. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir las mesitas en vertical para terraza más baratas: adiós a perder espacio en el suelo

El consejero de la Presidencia afirma en Zamora que PP y Vox negocian "sin prisa, pero sin pausa" el nuevo Ejecutivo en Castilla y León

El consejero de la Presidencia afirma en Zamora que PP y Vox negocian "sin prisa, pero sin pausa" el nuevo Ejecutivo en Castilla y León

Los vinos de Zamora llegan hasta Bruselas: la Junta promociona en la capital de Europa el enoturismo en Arribes, Toro y Zamora

Los vinos de Zamora llegan hasta Bruselas: la Junta promociona en la capital de Europa el enoturismo en Arribes, Toro y Zamora

Alarma en Morales del Vino con lo que está ocurriendo en el pueblo: "Te agarran de la mano y... "

Alarma en Morales del Vino con lo que está ocurriendo en el pueblo: "Te agarran de la mano y... "

Zamora recibirá 2,5 millones de euros del Fondo de Cohesión Territorial de la Junta para reforzar servicios públicos en el medio rural

Aprender a cuidar el medioambiente en Sanabria: Del Camino de Santiago a la repoblación de Santa Cruz de Abranes

Aprender a cuidar el medioambiente en Sanabria: Del Camino de Santiago a la repoblación de Santa Cruz de Abranes

Ultimátum de Villamor de Cadozos a la CHD: acudirá a la Fiscalía si no se ejecuta con urgencia la limpieza de la rivera

GALERÍA | Parados de Sanabria se forman en conservación y mejora forestal

El Ayuntamiento de Fonfría actualiza las normas sobre los servicios de sus cementerios

Tracking Pixel Contents