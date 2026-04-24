El consejero de la Presidencia afirma en Zamora que PP y Vox negocian "sin prisa, pero sin pausa" el nuevo Ejecutivo en Castilla y León

"Se está trabajando sin prisa, pero sin pausa". Con estas palabras, el consejero de la Presidencia en funciones de la Junta, Luis Miguel González Gago, se ha referido en Zamora a las negociaciones entre el PP y Vox para cerrar un acuerdo y constituir el nuevo Ejecutivo en Castilla y León.

Tras los pactos sellados por ambos partidos para gobernar Extremadura y Aragón, la negociación en Castilla y León sigue abierta y, como precisó González Gago, la intención de ambas formaciones políticas es "conseguir un gobierno estable y duradero durante la legislatura" y que permitirá, desde la responsabilidad, "dar cumplimiento al mandato ciudadano que, con sus votos, ha manifestado cuál es la voluntad de gobierno dentro de la comunidad".

Insistió el consejero de la Presidencia en que por parte del PP y de Vox se sigue trabajando para cerrar un acuerdo, negociación en la que "lo que hay que mirar no es tanto la rapidez o inmediatez, sino en que realmente satisfaga a los dos partes y estén cómodas en el gobierno" de Castilla y León.

Por el momento, PP y Vox han llegado a un acuerdo para gobernar conjuntamente en Extremadura y Aragón, mientras que en Castilla y León ya se ha dado un primer paso en la negociación con un pacto para la constitución de la Mesa de las Cortes que recuperan los populares, ya que será presidida por el secretario general del PP en la comunidad, Francisco Vázquez.