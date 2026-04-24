El Ayuntamiento de Fonfría actualiza las normas sobre los servicios de sus cementerios

El Ayuntamiento de Fonfría (Fornillos de Aliste, Bermillo de Alba, Brandilanes, Moveros, Castro de Alcañices, Arcillera y Ceadea), cuya Corporación Municipal preside el alcalde Sergio López Vaquero, ha acordado en sesión plenaria modificar y actualizar acorde con los tiempos y las necesidades actuales la ordenanza reguladora de la tasa por prestación del servicio, realización de trabajos y ocupación de cementerios en el municipio.

La nueva normativa de camposantos ha entrado en vigor una vez que ha pasado el periodo de exposición pública sin que se presentase alegación alguna, lo cual supone que los afectados están conformes con "una regulación, modificación y actualización que era muy necesaria para velar entre todos por el mantenimiento y del decoro del lugar donde descansan nuestros seres queridos".

El hecho imponible de la tasa está constituido por la prestación de los distintos servicios de organización, distribución, administración, asignación de espacios para enterramientos, ocupación de estos, conservación, cuidado, limpieza, vigilancia y mantenimiento de los cementerios. Solo se consideran exentos del pago los servicios que se presten con ocasión de enterramientos procedentes de las instituciones de beneficencia y las inhumaciones que ordene la autoridad judicial.

La concesión de terreno para sepultura en fosa sin construir, para los cuerpos que la normativa de enterramiento y cementerio permite, por 20 años, tendrá un coste de 100 euros por sepultura. Solamente se podrá enterrar en tierra en la parte antigua y se seguirá el antiguo sistema de roda.

Corporación Municipal de Fonfría. / Ch. S.

En cuanto a la concesión de terreno para sepultura en fosa construida, para dos cuerpos, por un periodo de 75 años, el precio será de 1.000 euros por sepultura. La concesión de terreno para nicho construido por la duración máxima legalmente permitida será de 750 euros sin columbario.

Cuando las sepulturas de cualquier clase y en general todos los lugares destinados al enterramiento fueran desatendidos por sus respectivos familiares titulares o deudos, dando lugar a que aparezca en estado de ruina o abandono, con el consiguiente peligro o mal aspecto, el Ayuntamiento de Fonfría podrá proceder a su demolición, en el primer caso, y a la retirada de cuantos atributos y objetos se encuentren deteriorados o abandonados en el segundo, sin que en ninguno de los dos casos pueda exigírsele indemnización alguna. Podrá además declararse la caducidad y revertirá al Ayuntamiento la entera disponibilidad de una sepultura en los siguientes casos: por estado ruinoso de la construcción, cuando esta fuera particular. La declaración de tal estado y caducidad requerirá expediente administrativo a iniciativa de la Alcaldía.

Una vez declarada la caducidad de cualquier clase de sepultura el Ayuntamiento podrá disponer de la misma, una vez que haya trasladado los restos existentes en ella al correspondiente osario del cementerio.

El derecho que se adquiere mediante el pago de la correspondiente tarifa no es estrictamente el de la propiedad física del terreno, sino el de la conservación durante el tiempo por el que fue concedida, de los restos en dichos espacios inhumados, siempre y cuando los titulares de esta clase de sepulturas satisfagan los derechos fijados y cumplan las normativas que a dicho efecto se dicten.

Nunca se podrán inhumar cadáveres y restos en sepulturas familiares temporales si faltare para el cumplimiento o vencimiento menos de cinco años, en cuyo caso deberán abonar un nuevo periodo de renovación de la concesión. Podrá realizarse la renovación de la concesión por anticipado, es decir antes de su vencimiento, pero solamente dentro del año natural en que dicho vencimiento se produzca, salvo en el caso citado anteriormente.

La asignación de las sepulturas y nichos se realizará por estricto orden de solicitud, de acuerdo con los planos de distribución y ordenación realizados al efecto, comenzándose la asignación para las distintas asignaciones en el número uno y se continuará de manera consecutiva y creciente.

Por otra parte, la realización de toda clase de obras como movimiento de lápidas, inscripciones en sepulturas y solados de estas, requerirán la obtención de la correspondiente licencia, pero no el pago de ninguna de las tarifas establecidas en la ordenanza.

La realización de trabajos en los cementerios como la colocación de sarcófagos, construcción, rehabilitación o modificación de panteones u otros trabajos que precisen informe técnico o realización de proyecto requerirán el mismo trámite que las licencias de obras y se liquidarán conforme dicha ordenanza, así como a la Reguladora del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras en caso de que existiese.