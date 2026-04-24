Aprender a cuidar el medioambiente en Sanabria: Del Camino de Santiago a la repoblación de Santa Cruz de Abranes

Seis alumnos reciben estos meses formación dentro del Programa Público Mixto de Formación y Empleo de "Trabajos de conservación y mejora forestal", dirigido a personas en paro en el municipio de Pedralba de la Pradería.

En el aula se machacan las materias que van desde las infraestructuras forestales como caminos, depósitos, balsas, hasta los trabajos prácticos de limpieza, desbroce y restauración del caminos, como el Camino de Santiago Mozárabe sanabrés. Esta es una de las obras más visibles en un tramo de 2,3 kilómetros entre los dos pueblos, Lobeznos y Pedralba, que va cobrando forma ya.

Esa parte práctica abarca además la recuperación y limpieza de balsas y fuentes, etc... para uso auxiliar en labores forestales, en extinción principalmente. Las medidas de seguridad y el uso de EPI, equipo de protección integral, no faltan para adquirir las habilidades profesionales.

El docente capataz, Juan Carlos Fernández Virumbrales, despliega en el aula los conocimientos técnicos que los alumnos, aunque algunos ya conocen este tipo de trabajo, deben aprender tanto en el manejo de herramientas como en técnicas de desbroce y prevención.

Técnicas

Una de estas técnicas es el refaldeo de suelo-vuelo eliminando las ramas bajas del arbolado, que están en contacto con el monte bajo, factor que propaga el fuego "si la parte aérea están en contacto con el suelo hay riesgo". Los alumnos pasan a diario por el aula y el taller donde aprende el manejo de herramienta, en estos momentos las desbrozadoras más innovadoras del mercado. Antes de la temporada de incendios, las prácticas se llevan a cabo con cuchillas y sierra en las desbrozadoras. Desde el uso de batefuego a herramientas manuales, los alumnos adquieren habilidades en estas técnicas.

Juan Carlos Fernández reconoce que los alumnos "aprenden un poco de todo" incluyendo algunas nociones de albañilería para recuperar las fuentes y muretes en varios puntos del pueblo. Como colofón los alumnos completarán una reforestación forestal en Santa Cruz de Abranes, uno de los anejos del municipio, con castanea sativa, castaño.

El objetivo es que estas personas se formen, obtengan un título nivel 1 de Actividad Auxiliar de conservación y mejora del monte, peones en nivel 2 de forestal y que las empresas interesadas puedan contratarlas. Las actuaciones que llevan a cabo permiten también en el Ayuntamiento de Pedralba de la Pradería cubrir pequeñas obras de arreglo piletas, recuperación de balsas y fuentes que permiten a una carroceta antiincendios o motobomba recargar agua en estos puntos estratégicos.

Experiencia

Luis Ortega Rodríguez es uno de los alumnos quien reconoce que la parte teórica "no es solo tema forestal, sino que aprendes a arreglar infraestructuras". Este vecino de Pedralba era camionero en Madrid y hace más de una década "vendí todo y me volví al pueblo de mi madre". El trabajo, porque la mayoría de los alumnos han trabajado en el área forestal, es "duro", pero valora la calidad de vida "en esta oficina" recorriendo con la vista el medioambiente que rodea Pedralba. "Para trabajar en el monte me faltaba una titulación oficial".

La recuperación del Camino de Santiago entre Lobeznos y Pedralba estará completo con la nueva señalización y una zona de mirador y de recreo con vistas al entorno. El taller estará finalizado en cuatro meses.

Una de las balsas pendientes en el camino de Pedralba a Terroso recupera una zona de manantiales donde mana agua en el mes de agosto, de más sequía, y con la reconstrucción e impermeabilización de la balsa puede estar garantizado un punto de recarga de agua para incendios. Es mejora está en marcha, una vez que se ha procedido la limpieza de la vegetación. Sí están finalizadas las fuentes y el pilón del barrio de Porfeo y el paso de la vía, para disfrute de los vecinos.