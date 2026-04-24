Alarma en Morales del Vino con lo que está ocurriendo en el pueblo: "Te agarran de la mano y... "

Alarma en el pueblo zamorano de Morales del Vino por lo que está ocurriendo en las últimas semanas: "Dos chicas muy guapas de pelo largo moreno paran a las señoras mayores, les preguntan algo, les agarran de la mano y les intentan quitar las joyas", explican algunos vecinos a través de las redes sociales.

Las jóvenes utilizan como cebo preguntas aparentemente inofensivas "como dónde está la clínica dental" o se hacen las encontradizas para contar que están embarazadas.

En todos los casos, al menos tres, bajan repentinamente de un coche negro que ronda por el pueblo. Suelen actuar en las calles Zamora y en los alrededores de la residencia durante el mediodía o la tarde. Casi siempre su objetivo son las personas mayores.

Robos en Morales

Hace justo una semana los ladrones volvieron a actuar en el pueblo del alfoz. En esa ocasión, el objetivo fue un bar situado en la travesía del pueblo en el que los ladrones actuaron de madrugada.

Los autores de los hechos delictivos utilizaron un vehículo que empotraron contra la fachada y la puerta del establecimiento para acceder a su interior provocando importantes daños materiales. Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron hasta el local para realizar una inspección e intentar recabar datos sobre la autoría del robo, investigación que permanece abierta.

El incidente, que se suma a los nuevos intentos de robo por la calle, ha avivado la preocupación entre los vecinos de Morales del Vino después de que en los últimos meses se hayan registrado varios robos en viviendas del municipio y de otros pueblos de la Tierra del Vino.