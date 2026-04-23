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Los vecinos de Coreses alzan la voz contra las tres plantas de biogás proyectadas en el municipio

La Asociación Coresana celebra una charla informativa, en la que el alcalde se compromete a revisar los informes y trámites realizados sobre los proyectos

Miembros de la Federación Zamora en Pie imparten la charla en Coreses.

Miembros de la Federación Zamora en Pie imparten la charla en Coreses. / Cedida

M. J. Cachazo

La Asociación Coresana contra las plantas de biogás ha ofrecido al Ayuntamiento crear un grupo de trabajo conjunto para analizar la situación legal y los pasos a seguir para intentar frenar los tres proyectos previstos en el municipio de Coreses.

La idea de colaborar surgió en la charla informativa celebrada recientemente en el salón de actos del Ayuntamiento, en la que miembros de la Federación Zamora en Pie explicaron a los vecinos las implicaciones que conlleva vivir cerca de una planta de biogás.

Durante la reunión, se informó a los vecinos sobre tres macroplantas de biogás proyectadas en el municipio que, según la Federación Zamora en Pie, "tal y como están proyectadas supondrían una catástrofe medioambiental para el territorio", al margen de "poner en riesgo la salud y de no obtener ningún beneficio económico para el pueblo".

Numerosos vecinos acudieron a la charla informativa y, según la Asociación Coresana, mostraron una oposición unánime a las plantas de biogás. El alcalde de Coreses, José Luis Salgado, y parte de los miembros del equipo de Gobierno también asistieron a la charla y "vivieron en primera persona el rechazo del pueblo a la realización de los proyectos que están previstos".

Compromiso

Ante la postura contraria de los vecinos, el alcalde se comprometió, según la Asociación Coresana, a revisar los informes y trámites realizados para intentar frenar la instalación de las plantas de biogás previstas en el municipio.

De hecho, ya se ha celebrado una primera reunión de coordinación para estudiar las posibles medidas a adoptar, en la que la Federación Zamora en Pie ha facilitado el contacto de su abogada al alcalde para poder analizar la situación legal y los pasos a seguir a partir de ahora. En próximos días se celebrará una nueva reunión para actuar con la mayor celeridad posible, ya que el plazo para presentar alegaciones concluye el 8 de mayo.

La Federación Zamora en Pie y la Asociación Coresana han aclarado que no se oponen a proyectos que mejoren e impulsen la economía de la provincia, "siempre que supongan un beneficio para todos y no estropeen nuestra forma de vida y nuestro entorno". Por este motivo, la Asociación se ha puesto a disposición de la Alcaldía para "trabajar juntos por la salud de esta tierra, el agua y el aire, la salud de los animales y la nuestra propia".

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Por otra parte, este viernes 24 de abril, a las 19.00 horas, está previsto celebrar una nueva reunión informativa en el salón de actos del Ayuntamiento, en la que participarán responsables de una de las empresas que tiene previsto desarrollar el proyecto de una planta de biometano en el municipio.

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