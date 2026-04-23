Tres escritores comparten el Día del Libro con los aficionados a la lectura de Villafáfila

La Biblioteca Municipal de Villafáfila se ha convertido este jueves en el punto de encuentro de los aficionados a la lectura que han podido disfrutar de un Día del Libro especial durante un encuentro con tres escritores.

La iniciativa, promovida por el club de lectura de la localidad y el Ayuntamiento, ha permitido a los asistentes conocer más detalles del proceso de creación y de los entresijos de las últimas obras de tres autores zamoranos: Luis García Jambrina, Yasmina Santos Ratón y Yolanda Fidalgo.

En el encuentro literario también han participado el escritor y concejal de Cultura del Ayuntamiento de Villafáfila, Javier Martín Lorenzo, y la coordinadora del club de lectura, Lidia García, que en poco tiempo han logrado captar el interés de vecinos por el apasionante mucho de los libros.

Durante la jornada literaria, la escritora Yolanda Fidalgo, desgranó el contenido de su obra "La música del mal", mientras que el autor Luis García Jambrina compartió con los aficionados los detalles de su último libro, "El último caso de Unamuno". Por su parte, la joven escritora Yasmina Santos Ratón, acercó a los lectores que asistieron al encuentro su obra, "Los hijos de las maravillas".

Tras la jornada literaria celebrada en la Biblioteca Municipal, los participantes compartieron una comida de hermandad, en la que los libros y la pasión por la lectura centraron buena parte de sus conversaciones.

La comida de hermandad fue clausurada con el juego del "amigo invisible" en el que, como no podía ser de otra manera, los participantes regalaron libros que sumarán a las lecturas pendientes con las que disfrutar de su tiempo de ocio.

La jornada literaria se enmarca en las actividades que a lo largo de todo el año organizada el club de lectura de Villafáfila, que desde su constitución se ha convertido en un referente cultural en la localidad, además de una herramienta que contribuye a favorecer la interrelación social.