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Preocupación en Fuentesaúco por el uso de herbicidas potencialmente peligrosos en zonas públicas

Los vecinos se quejaron ante Ecologistas Zamora de la acción del Ayuntamiento, que consideran ineficaz e insensible

Plaza de Fuentesaúco

Plaza de Fuentesaúco

Oliva Conde

Una agrupación de vecinos de Fuentesaúco acudió ante Ecologistas Zamora al advertir una señal con el dibujo de una calavera en zonas urbanas frecuentadas por niños. El Ayuntamiento avisaba también de que se había utilizado un herbicida químico en la zona, sin indicar los componentes de éste ni si podía ser nocivo para la salud de los viandantes, lo que preocupó a los vecinos.

Los afectados aquejan que los estragos visibles causados por el herbicida son compatibles con el uso de glifosato, un compuesto calificado como "probablemente cancerígeno" por la OMS. Este suceso, y la incertidumbre sobre los componentes del producto utilizado, hace que los vecinos se pregunten qué efecto puede tener este en las colonias felinas y especies protegidas que habitan el espacio, así como en los niños que lo frecuentan o, incluso, si contaminará las aguas del regato de San Pedro, próximo a la zona afectada. Además, los saucanos denunciaban que el uso insensible de los productos había afectado "zonas de valor histórico" para el pueblo, como el olivo plantado por los quintos en el año 68.

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Otra de las preguntas del pueblo es si realmente era necesario utilizar el químico en esa zona, ya que muchos consideran que hubiera sido suficiente con utilizar un desbrozador, y consideran una gestión irresponsable de los recursos por parte del Ayuntamiento, que dicen no ha seguido las pautas de uso responsable de productos fitosanitarios establecidas por la ley.

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