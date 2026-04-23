Polémica sobre la peatonalización de la plaza John Williams: "Es una obra drástica para la vida funcional de Tábara"

La peatonalización, adecuación y mejora de la plaza John Williams de Tábara, donde se ubica la iglesia de Santa María, sigue generando controversia en la zona. El Grupo Popular en el Ayuntamiento, avalado por un documento rubricado por más de 1.500 firmas, ha presentado 17 alegaciones a la aprobación inicial del proyecto técnico de acondicionamiento de la plaza.

La propuesta que está detrás de la polémica y de las discrepancias vecinales, aprobada inicialmente por la Corporación Municipal con 287.100 euros de inversión, prevé reconvertir en peatonal el entorno del antiguo Scriptorium Tabarense, alrededor de 1.920 metros cuadrados, colindantes con el templo y con la travesía de la N-631. Las alegaciones presentadas se basan en la necesidad de lograr “un compromiso con la utilidad y el patrimonio” defendiendo que “la gestión del espacio público requiere un equilibrio delicado entre la estética, el respeto a la historia y, por encima de todo, la funcionalidad para los ciudadanos”.

Inciden el PP y los vecinos que la petición de remodelación del proyecto “no nace del rechazo a la mejora de dicho emplazamiento, sino al convencimiento de que el proyecto aprobado inicialmente debe de revisarse para no comprometer el día a día de nuestro pueblo, ni la salud de su cuentas públicas”.

Remodelación plaza John Williams de Tábara / S. C. B.

La funcionalidad y la accesibilidad son el eje de las alegaciones: “El núcleo de nuestras alegaciones reside en el uso real de la plaza John Williams. Tábara ejerce como cabecera de la comarca, recibiendo a diario a vecinos de localidades cercanas que necesitan acceder de forma ágil a servicios básicos como la farmacia, los bancos y el comercio local”.

La alegaciones subrayan que el exceso de mobiliario urbano previsto en el diseño actual supone una barrera para la accesibilidad, “especialmente crítica para nuestra población mayor”, aseverando que “una plaza llena de obstáculos ornamentales puede ser visualmente atractiva, pero si dificulta el tránsito o la parada necesaria para realizar gestiones, se convierte en un estado fallido”.

Llegados a las propuestas concretas, los tres ediles del PP y los vecinos proponen “una intervención más limpia” centrando los cambios en adoquinar y delimitar estéticamente el entorno de la iglesia de Santa María y de La Torre: “Solución que permite dar valor al monumento sin sacrificar la operatividad del espacio”.

Estabilidad Presupuestaria bajo lupa

Otro bloque fundamental en las alegaciones presentadas se centra en el aspecto financiero: “El proyecto plantea ejecutarse íntegramente con recursos propios, una decisión de tal calado que la propia Secretaría del Ayuntamiento de Tábara advirtió en pleno sobre los riesgos de incumplir la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Estado. De hecho fue necesario hacer una modificación de crédito para dar encaje legal al gasto”. Desde un punto de vista técnico las alegaciones presentadas por el Partido Popular sostienen que “es innecesario tensionar de esta forma las arcas municipales”.

Proponen simplificar el proyecto eliminando elementos accesorios de mobiliario y centrándose en el tratamiento del suelo y la puesta en valor del patrimonio, lo que permitiría "una ejecución mucho más económica y responsable sin renunciar a la belleza del entorno que nuestro monumento merece”.

Propuestas al proyecto de peatonalización de la plaza John Williams de Tábara / S. C. B.

En cuanto a la alternativa constructiva, “lejos de ser una crítica vacía”, aseguran, las alegaciones van acompañadas de una alternativa técnica elaborada por un profesional: “En esta se demuestra que es posible proteger nuestra identidad monumental y, al mismo tiempo, mantener una plaza funcional y dinámica para los negocios y la vida vecinal”, insisten. "No se acredita que la eliminación del estacionamiento esa imprescindible, ni que no existan soluciones que permitan compatibilizar la mejora del entorno con el mantenimiento de la funcionalidad actual”, aseveran, y piden mantener los aparcamientos.

De las más de 1.500 personas las que han rubricado el apoyo a las alegaciones, la mayoría son de Tábara pero también de pueblos cercanos como Faramontanos, Pozuelo, Perilla de Castro, Moreruela o Ferreras de Abajo. Incluso hay firmantes como Luis Moniche, desde Honk Kong, y otros de Sao Paulo (Brasil), Berlín (Alemania), Strambino Cerone (Italia) y Melilla.

Finaliza el documento aseverando que “no se puede llevar a cabo esta obra tan drástica para la vida funcional de Tábara, sino mejorarla con sentido común” por lo cual se ha solicitado al Ayuntamiento de Tábara que “tome en consideración las alegaciones para que el proyecto definitivo sea el resultado de escuchar a quienes viven, trabajan y transitan por nuestra plaza John Williams cada día”.

Se solicita que “no se proceda a la aprobación definitiva del proyecto en su configuración actual, al no haber quedado acreditada su adecuación funcional, técnica, urbanística ni económica” y que con carácter previo a cualquier aprobación se complemente el expediente mediante la incorporación de “un análisis técnico de la operatividad real del espacio (maniobrabilidad, circulación y uso efectivo) y una evaluación expresa de alternativas, incluida la propuesta aportada”.

Se pide la revisión del proyecto con el objetivo de garantizar “la adecuada puesta en valor del entorno de La Torre, el mantenimiento de la funcionalidad viaria del espacio, la accesibilidad real de los vecinos y usuarios del municipio, la compatibilidad entre la mejora urbana y el uso cotidiano del ámbito; y la adecuación de la actuación a criterios de sostenibilidad económica y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.